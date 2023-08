Gần 15 nghìn đầu sách được xuất bản, giảm 51% trong 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 8/8 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động xuất bản và nội dung xuất bản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023 gắn với việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác xuất bản; kịp thời phát hiện khó khăn, hạn chế, vướng mắc; đôn đốc, phát huy vai trò của xuất bản trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành những tháng cuối năm 2023.

NỘI DUNG TỐT, GIÁ TRỊ NHÂN VĂN, MANG TÍNH THỜI SỰ

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 tháng đầu năm 2023, các nhà xuất bản đã thực hiện xuất bản 14.968 cuốn với 176.830.566 bản (giảm 28,8% về cuốn và giảm 51% về bản). Cụ thể, xuất bản phẩm dạng sách in đạt 13.380 cuốn với 163.888.479 bản (giảm 30,5% về cuốn và giảm 53,9%); Xuất bản phẩm dạng điện tử đạt 1.111 xuất bản phẩm (giảm 2,8%); Xuất bản phẩm dạng đĩa CD, DVD, bản đồ, bưu ảnh, lịch các loại đạt 477 xuất bản phẩm với 12.942.087 bản (giảm 24,9% về số xuất bản phẩm và tăng 115% về bản).

Cũng theo báo cáo, tuy ít về số lượng nhưng đầu năm đã có nhiều xuất bản phẩm nội dung tốt, có giá trị nhân văn, mang tính thời sự, hấp dẫn về hình thức được xuất bản, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả loại sách, từ sách lý luận chính trị, sách kinh tế - xã hội, sách văn hóa - văn học, sách chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, sách giáo dục - dạy nghề, sách khoa học - công nghệ đến các loại sách tri thức phổ thông - hướng nghiệp, sách thiếu nhi...

Đặc biệt, một số ấn phẩm tiêu biểu, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bằng 7 ngoại ngữ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, hội nghị cũng phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Số lượng xuất bản phẩm vi phạm nội dung tuy giảm so với các năm, song cơ quan quản lý nhà nước phải xử lý 10 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung với các hình thức: yêu cầu sửa chữa lỗi sai 3 xuất bản phẩm; yêu cầu thẩm định nội dung 7 xuất bản phẩm. Vẫn xuất hiện sách có nội dung chính trị, tư tưởng không phù hợp, vi phạm quy định về thuần phong, mỹ tục, vi phạm bản quyền, nội dung chưa được kiểm chứng; một số nhà xuất bản chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm xuất bản, trong đó có đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên, nhà xuất bản...

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể như: tập trung xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần của kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hoạt động để phù hợp trong bối cảnh thời đại 4.0; chú trọng việc hợp tác quốc tế, giao dịch bản quyền và xuất khẩu nội dung sách thông qua các nền tảng đa phương tiện; quản lý nội dung xuất bản phẩm, hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành...

Ngoài ra, theo thông tin về việc chuẩn bị sách giáo khoa cho năm học mới, Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết, việc phát hành sách giáo khoa mới, đặc biệt cho lớp 4, 8, 11, tính đến 1/8 việc in đã đảm bảo 96%. Và tính đến ngày 15/8 sẽ hoàn tất toàn bộ việc in và phân phối sách đến các địa phương trong cả nước. Việc đấu thầu in cũng tổ chức công khai, minh bạch và tất cả nước có 65 cơ sở in phục vụ in sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục. Hình thức phát hành năm nay đa dạng hơn, tất cả các nhà sách đều phát hành sách về các trường học. Với các bộ sách mới, Bộ Tài chính duyệt giá từ tháng 5 với giá phát hành giảm từ 2-10%.

ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM THU HƠN 32 TỶ

Tại buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Đường sách TP.HCM cho biết, doanh thu của Đường sách TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 32 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao nhất cùng kỳ của đường sách trong hơn 7 năm hoạt động. So với năm 2022, mức doanh thu này tăng 56% và tăng gần 45% so với thời điểm trước dịch năm 2019.

Đường sách Nguyễn Văn Bình Quận 1 TP.HCM. (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, số lượng bản sách bán ra trong 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 455.000 cuốn, với hơn 1.500 tựa sách mới xuất bản, lần lượt tăng 82,1% và gần 95% so với cùng kì năm ngoái. Dòng sách bán chạy nhất là sách thiếu nhi (doanh thu sách thiếu nhi tăng 10%).

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, các gian hàng tại đây có mức tăng trưởng ổn định (100% đơn vị có doanh thu tăng). Doanh thu chính của Đường sách TP.HCM đến từ các hoạt động kinh doanh sách và các văn hóa phẩm đạt 29,54 tỷ đồng, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm 2022 (18,9 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, hoạt động sự kiện là một trong những thế mạnh của Đường sách. Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 11 hoạt động chủ điểm văn hoá chính trị được các cơ quan ban ngành Trung ương, địa phương phối hợp tổ chức tại Đường sách TP.HCM.

Ngoài các chương trình kỷ niệm những ngày lễ lớn hay các hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất bản, phát hành (Hội sách Tết Nguyên Đán, Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam),… mới đây lần đầu tiên diễn ra "Tuần lễ sách của người làm báo", một sân chơi dành cho các nhà báo trên toàn quốc. Bên cạnh đó là các chương trình triển lãm văn hoá nghệ thuật đặc sắc của Hội Mỹ thuật, Hội Nhiếp ảnh…

Cũng theo Đường sách TP.HCM, trong 6 tháng cuối năm, nhiều hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại Đường sách TP.HCM để chào đón đông đảo bạn đọc và du khách. Một vấn đề được nhiều người dân quan tâm là Đường sách TP.HCM sẽ phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam và lãnh đạo TP. Thủ Đức xây dựng Đường sách TP. Thủ Đức trên tuyến đường Hồ Thị Tư (dự kiến khai trương vào cuối năm 2023).