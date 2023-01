Genetica® hợp tác với Con Cưng, cung cấp dịch vụ giải mã gen cho trẻ nhỏ

TS. BS Phạm Diệp Thùy Dương tại bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “1000 ngày đầu đời được coi là quãng thời gian vàng, quyết định sự phát triển của trẻ sau này. Một chế độ dinh dưỡng tốt và phù hợp cho trẻ trong thời gian này sẽ là nền tảng vững chắc cho trẻ phát triển khỏe mạnh và thông minh.

Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ là một cá thể đặc biệt nên các yếu tố về gen di truyền, dinh dưỡng, giáo dục, gia đình sẽ ảnh hưởng lên quá trình hình thành nhân cách và phát triển của trẻ một cách khác nhau.

Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ y sinh, xét nghiệm gen là một công cụ giúp phụ huynh hiểu con một cách chính xác và khoa học, từ đó tự tin hơn trong quá trình nuôi con đặc biệt là 1000 ngày đầu đời.

Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương và Bác sĩ Trần Văn Công.

Ví dụ dị ứng đạm sữa là dị ứng phổ biến ở trẻ nhỏ, liên quan đến sự thay đổi của các gen TLR1, TLR6, IL10. Trẻ có thể không ăn được thực phẩm làm từ sữa bò, chẳng hạn sữa, sữa chua, kem, bơ hoặc dị ứng với các loại sữa khác như sữa cừu, dê...

Thạc sĩ Tăng Ngọc Nữ, trưởng phòng tư vấn di truyền tại Genetica cho biết: “Phụ huynh có thể cân nhắc giải mã gen sớm cho con để chủ động hơn trong quá trình chăm sóc con trong 1000 ngày quan trọng đầu đời”.

Bác sĩ Trần Văn Công, BS chuyên khoa 1 phòng khám nhi Sunshine chia sẻ thêm “Sau khi xét nghiệm gen cho con và phát hiện những tính trạng khác biệt như nhạy cảm vị đắng, dị ứng đạm sữa… phụ huynh không cần tránh các loại thực phẩm đó hoàn toàn vì sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng. Thay vào đó, khi biết con nhạy cảm với vị đắng, phụ huynh có thể cho con ăn dặm với vị ngọt trước, rồi đến vị đắng sau, theo cấp độ đắng từ ít đến nhiều”.

Gói giải mã gen Baby Well phân tích hơn 200 gen từ mẫu nước bọt của bé, cho ra báo cáo về 3 tính trạng quan trọng trong hành trình phát triển của bé từ giai đoạn sơ sinh đến 2, 3 tuổi.

Phân tích khả năng hấp thụ dinh dưỡng (đường, bột, đạm, chất béo) giúp giải mã nhu cầu dinh dưỡng theo cơ địa của trẻ.

Phân tích mức độ nhạy cảm với vị đắng và vị ngọt để lên thực đơn ăn dặm phù hợp, giúp hành trình ăn dặm của bé dễ dàng hơn.

Đánh giá nguy cơ dị ứng đạm sữa của trẻ - một dị ứng thực phẩm phổ biến nhất ở trẻ em.

Ngoài ra, gói Baby Well Plus còn cung cấp thêm các báo cáo hữu ích về nhu cầu vitamin, khả năng chuyển hoá chất, xu hướng tính cách, hành vi và tiềm năng trí tuệ của trẻ. Gói Baby Well và Baby Well Plus hiện đã được phân phối trên toàn hệ thống cửa hàng của Con Cưng.

Trần Lê Thu Giang (Vlogger Giang ơi), khách hàng đã sử dụng gói giải mã gen Baby Well cho con chia sẻ: “Sau khi giải mã gen cho con, nhìn chung về dinh dưỡng bé Mây nhà mình chỉ có nguy cơ dị ứng đạm sữa. Vì thế, mình đã chủ động trong việc lựa chọn thật kỹ sữa bột cho con từ những ngày đầu, mình cũng rất lưu ý khi con con ăn các sản phẩm có phô mai. Giải mã gen giúp mình có cơ sở để theo dõi và chuẩn bị cho con một cách cẩn trọng, khoa học nhất”.

Đại diện từ phía Con Cưng, ông Lưu Anh Tiến, Đồng sáng lập và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Con Cưng chia sẻ: “Con Cưng rất hiểu sự trăn trở của ba mẹ về chế độ dinh dưỡng cho con, cũng như niềm mong ước về người đồng hành có chuyên môn sâu về dinh dưỡng, đặc biệt trong 3 năm đầu đời của trẻ. Chính vì vậy, Con Cưng quyết định hợp tác với Genetica® để cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện về nhu cầu dinh dưỡng, hệ miễn dịch và hỗ trợ ba mẹ trong hành trình nuôi con khoa học.”

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh và ông Trần Anh Phượng Giám đốc cấp cao - vận hành siêu thị Con Cưng.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giám đốc Điều hành Genetica® chia sẻ: “Với hợp tác cùng Con Cưng, chúng tôi muốn mang các gói giải mã gen về nhu cầu dinh dưỡng để hỗ trợ cha mẹ nuôi con khoẻ mạnh, có nền tảng dinh dưỡng, thể chất vững vàng từ giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, phụ huynh có thể giải mã thêm các tính trạng khác về tính cách, tiềm năng, trí tuệ của con để hỗ trợ con phát triển toàn diện”.