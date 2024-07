Giá iPhone 15 sẽ không còn quá nhiều biến động đến khi iPhone 16 ra mắt

Qua khảo sát, nhiều thương hiệu bán lẻ điện thoại di động cho biết từ giờ đến khi iPhone 16 ra mắt, các phiên bản iPhone 15 gần như sẽ không còn quá nhiều biến động về giá, bởi hiện nay, giá bán sản phẩm giảm đã chạm đáy tại Việt Nam.

Nói về lý do vì sao 2 đời iPhone gần đây là iPhone 14 và iPhone 15 hạ nhiệt nhanh chóng tại thị trường Việt, đại diện một đại lý phân phối chính hãng iPhone tại Việt Nam cho biết: “Hai năm trở lại đây, nền kinh tế khá khó khăn, đương nhiên nhu cầu lúc đầu khi các phiên bản mới ra mắt khá sôi động nhưng sau đó thị trường cũng “nguội” nhanh. Vì thế, để thu hút khách, chắc chắn Apple sẽ giảm giá khá nhiều để kích cầu mua sắm. Từ giờ đến khi iPhone 16 ra mắt, giá iPhone 15 cũng chỉ có thể giảm thêm đôi ba trăm nghìn”.

Cũng theo vị nay, mức giá của iPhone 15 thời điểm này đã giảm sát so với giá nhập, các đại lý phân phối hiện lãi khá ít với mỗi sản phẩm iPhone được bán ra. Nếu như trước đây, mỗi vòng đời của iPhone chỉ có khoảng 1-2 lần điều chỉnh giá lớn, hai năm trở lại đây, iPhone không chỉ có nhiều đợt giảm giá hơn mà mỗi lần biến động giá cũng giảm nhiều hơn.

Mặc dù theo thông lệ của Apple, phải hơn hai tháng nữa phiên bản iPhone mới mới được ra mắt và gần ba tháng iPhone mới chính thức được thương mại tại các đại lý phân phối chính hãng của Việt Nam. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, giá bán của các phiên bản iPhone hiện đã mất giá khoảng 4.000.000 – 6.000.000 đồng so với mức giá chào bán thời điểm ra mắt.

Đơn cử, iPhone 15 Pro Max 256GB giảm từ 34.990.000 đồng xuồng còn 28.990.000 đồng, giảm đến 5.700.000 đồng hay iPhone 15 Pro 128GB giảm từ 28.990.000 đồng xuống còn 24.590.000 đồng, giảm 4.400.000 đồng.

Nhiều chuyên viên kinh doanh tại một số chuỗi bán lẻ nhận định iPhone 15 series là một trong những dòng máy mất giá nhanh nhất kể từ khi iPhone được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Các cửa hàng cũng ghi nhận sức tiêu thụ các dòng iPhone vẫn ổn định bởi dù sao tại thị trường Việt, Apple luôn là thương hiệu được người Việt ưa chuộng nhất.

Đối với người dùng mua sắm các mẫu iPhone đời cũ như iPhone 13, chúng cũng được điều chỉnh giảm đến 12,5 triệu đồng, với mức giá cuối cùng từ 12,39 triệu đồng.

iPhone 15 hiện được đánh giá là có mức giá rẻ kỷ lục kể từ khi ra mắt, chẳng hạn như phiên bản iPhone 15 thường chỉ có mức giá từ 18.790.000 đồng – 28.990.000 đồng, tuỳ từng màu sắc và cấu hình lưu trữ. Trong khi thời điểm mới ra mắt, phiên bản thấp nhất của iPhone 15 thường là 22.000.000 đồng và phiên bản cao nhất là 31.990.000 đồng, điều này có nghĩa giá bán iPhone 15 thường đã giảm trung bình khoảng 4.000.000 đồng so với mức giá bán ban đầu.

Phiên bản iPhone 15 Plus cũng có mức giảm sập sàn. Theo đó, iPhone 15 Plus 128GB có mức giá thấp nhất là 22.190.000 đồng, giảm 3,8 triệu so với mức giá chào bán; iPhone 15 Plus 256GB hiện có giá bán 24.490.000 đồng, giảm đến 4.500.000 đồng so với giá gốc và phiên bản iPhone 15 Plus 512 GB có giá bán hiện tại là 31.990.000 đồng, giảm 3.000.000 đồng – mức giảm nhẹ nhàng nhất trong 3 cấu hình lưu trữ dòng iPhone 15 Plus.

Tương tự như dòng iPhone 15 Plus, các phiên bản của iPhone 15 Pro cũng ghi nhận đã giảm trung bình khoảng 4 triệu đồng mỗi phiên bản.

Cuối cùng, iPhone 15 Pro Max là phiên bản được giảm nhiều nhất, có phiên bản giảm đến 6 triệu đồng. Cụ thể, iPhone 15 Pro Max 256GB hiện được bán với giá 28.990.000 đồng, giảm 6 triệu đồng so với mức giá ban đầu là 34.990.000 đồng; iPhone 15 Pro Max 512GB hiện có giá 36.290.000 đồng, đã giảm 4.700.000 đồng; iPhone 15 Pro Max 1TB đang được bán 41.990.000 đồng, giảm 5.000.000 đồng.

Nhìn chung, sau nhiều đợt điều chỉnh, mức giá các phiên bản iPhone hiện đã hạ nhiệt khá nhiều so với thời điểm mới chào bán tại thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái. Trung bình các phiên bản iPhone 15 đều đã giảm khoảng 12 – 17% sau 10 tháng ra mắt tại Việt Nam.