iPhone 16 chưa ra mắt, iPhone 17 đã rò rỉ nhiều đổi mới

iPhone 17 dự kiến ​​sẽ được ra mắt vào tháng 9/2025, hiện được đồn đoán sẽ được cải tiến một loạt trang bị để cải thiện trải nghiệm người dùng.

IPHONE 17 CÓ FACE ID DƯỚI MÀN HÌNH

Ross Young, Nhà phân tích của Display Supply Chain Consultants, cho biết các mẫu iPhone 17 Pro sẽ có sự thay đổi lớn và công nghệ Face ID: Thay vì sử dụng notch camera ở phía trên màn hình, Face ID sẽ được nhúng bên dưới màn hình điện thoại.

Mặc dù camera trước vẫn được giữ nguyên vị trí, nhưng việc di chuyển các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình sẽ là một bước hướng tới việc loại bỏ hoàn toàn phần notch hướng tới giao diện gần như không viền.

MÀN HÌNH LỚN HƠN VỚI CHẤT LƯỢNG HIỂN THỊ TỐT HƠN

Theo trang India Apple, Apple hiện có kế hoạch tăng kích thước màn hình mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn vào năm 2025, với kích thước đạt 6,27 inch, tương đương kích thước màn hình iPhone 16 Pro hiện được đồn đoán là 6,3 inch. Ngoài ra, màn hình iPhone 17 Plus có thể được mở rộng đến 6,55 inch

Ngoài ra, iPhone 17 được đồn đoán sẽ được trang bị “lớp chống phản chiếu siêu cứng”, có khả năng chống trầy xước tốt hơn các mẫu trước đó giúp tăng độ bền và thay thế cho công nghệ tấm chắn gốm hiện tại.

Cuối cùng, iPhone 17 và 17 Plus có thể được trang bị tính năng xử lý màn hình ProMotion hiện chỉ dành riêng cho các mẫu Pro. Điều này cho phép màn hình của iPhone 17 phản ứng nhanh hơn, chuyển động trôi chảy hơn và tiết kiệm pin hơn.

ĐI KÈM VỚI CHIP WIFI VÀ TĂNG BỘ NHỚ

IPhone 17 Pro và Pro Max được cho là những chiếc iPhone đầu tiên có chip Wi-Fi 7 do Apple thiết kế. Con chip này hứa hẹn giúp các phiên bản này có tốc độ kết nối Wi-Fi nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, IPhone 17 Pro và Pro Max cũng sẽ được nâng cấp với RAM 12GB, so với bộ nhớ 8GB ở hầu hết mẫu iPhone hiện tại. Sự gia tăng bộ nhớ này có thể nâng cao khả năng đa nhiệm và hỗ trợ các tính năng đòi hỏi bộ nhớ dữ liệu lớn hơn trên iPhone.

TRANG BỊ ỐNG KÍNH TELEPHOTO 48 MEGAPIXEL

iPhone 17 Pro Max có thể sẽ được nâng cấp camera với ống kính tele 48 MP cho phép chụp những bức ảnh sắc nét đặc biệt khi phóng to. Bên cạnh đó, tất cả các mẫu iPhone 17 cũng sẽ được trang bị camera trước lên tới 24 MP, mang đến chất lượng ảnh rõ ràng và sắc nét hơn.

Ngoài ra, nhà phân tích Kuo Ming-Chi của Apple lưu ý ống kính camera trên iPhone 17 sẽ được chế tạo bằng 6 thành phần, tăng từ 5 trên các mẫu hiện tại, điều này sẽ cải thiện chất lượng hình ảnh, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

RA MẮT IPHONE 17 SLIM

Đây là tin đồn mới nhất khiến cộng đồng những người quan tâm công nghệ xôn xao: Apple sẽ thay thế phiên bản Plus trong iPhone 17 thành “iPhone 17 Slim”. Phiên bản mới này dự kiến sẽ có kích thước màn hình khoảng 6.5 - 6.6 inch, nhỏ hơn so với mẫu Plus hiện tại.

Tuy nhiên, đừng nghĩ xuất hiện từ “Slim” có nghĩa iPhone 17 sẽ mỏng hơn, những người tạo ra tin đồn này cho biết “Slim” có thể ám chỉ một thiết kế đẹp hơn thay vì giảm độ dày của điện thoại.

Về thông số kỹ thuật, iPhone 17 và 17 Slim có thể sẽ có RAM 8GB đi cùng với chip A18 hoặc A19. Trong khi đó, Pro và Pro Max có thể có RAM 12GB và chip A19 Pro.

Hiện tại, iPhone 16 sắp ra mắt, cũng đang được rất nhiều người mong chờ. Dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay, iPhone 16 được đồn đại sẽ trang bị chip A-series thế hệ tiếp theo hứa hẹn nâng cao hiệu suất và hiệu quả.

Những nâng cấp quan trọng của phiên bản mới này bao gồm bổ sung nút chụp chuyên dụng mới hay chuyển sang bố cục camera dọc cho các mẫu tiêu chuẩn...