Giá thế giới giằng co, vàng trong nước sụt giảm

Giá vàng thế giới giằng co nhẹ và giá vàng miếng trong nước không giữ được mốc 56 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua. Giá USD tự do duy trì đà tăng mạnh, trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại vẫn đi ngang.

Lúc gần 11h trưa nay (29/12), giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn DOJI là 55,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,3 triệu đồng/lượng và 55,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện giảm 250.000 đồng/lượng tại DOJI và giảm 100.000 đồng/lượng tại SJC.

Sáng qua, nhờ giá vàng thế giới có lúc vượt 1.900 USD/oz, giá vàng miếng trong nước lần đầu tiên tái lập mốc 56 triệu đồng/lượng sau khoảng 6 tuần. Tuy nhiên, mức giá này không duy trì lâu do giá vàng thế giới thu hẹp độ tăng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng giảm khoảng 200.000 đồng/lượng sáng nay.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 54,51 triệu đồng/lượng và 55,21 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 54,3 triệu đồng/lượng và 55 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.881,5 USD/oz, tăng 7,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên đầu tuần ở Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 5,8 USD/oz, còn 1.873,9 USD/oz.

Mức giá sáng nay của vàng thế giới tương đương khoảng 52,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế giằng co do những yếu tố tác động trái chiều: Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới vào đêm qua khiến nhu cầu nắm giữ những tài sản an toàn như vàng giảm bớt, trong khi đồng USD suy yếu tiếp tục là nhân tố hỗ trợ giá kim loại quý. Chỉ số Dollar Index sáng nay giảm về 90,1 điểm, từ mức gần 90,2 điểm vào sáng qua.

Năm nay, giá vàng đã tăng gần 25% nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong đại dịch Covid-19 và cả nhu cầu chống lại sự mất giá của tiền giấy. Một số nhà phân tích dự báo giá vàng còn tiếp tục tăng trong năm tới do chính sách lãi suất thấp và bơm tiền vào nền kinh tế vẫn được nhiều quốc gia duy trì.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.340 đồng (mua vào) và 23.370 đồng (bán ra), tăng tương ứng 45 đồng và 35 đồng. Từ cuối tuần tới nay, giá USD tự do đã tăng 80 đồng.

Trong khi đó, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank vẫn đi ngang ở 23.040 đồng và 23.220 đồng, tương ứng giá mua và bán.