Giá vàng giữ đà tăng mạnh, tái lập mốc 55 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới mở đầu tháng 4 bằng phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (2/4) tái lập mốc 55 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do chững lại sau mấy ngày lao dốc, trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng giảm nhẹ.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 54,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC cũng báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 54,75 triệu đồng/lượng và 55,15 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC hiện tăng 350.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng trong 2 ngày lên 600.000 đồng/lượng. Trong hai ngày trước đó, giá vàng miếng giảm 700.000 đồng/lượng và không giữ được mốc 55 triệu đồng/lượng do giá vàng thế giới tụt khỏi mốc 1.700 USD/oz.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 6,85 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 7 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Do giá vàng trong nước biến động chậm hơn giá thế giới, chênh lệch thường tăng khi giá vàng thế giới giảm và thường giảm khi giá vàng thế giới tăng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng khoảng 200.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá 50,16 triệu đồng/lượng (mua vào) và 50,76 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá tương ứng là 49,9 triệu đồng/lượng và 50,6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ ngày thứ 1/4, giá vàng giao ngay tăng 21,5 USD/oz, tương đương tăng 1,3%, đạt 1.731,3 USD/oz. Mức giá này tương đương hơn 47,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trước phiên tăng này, giá vàng tăng gần 1,4% trong phiên ngày 31/3. Trước đó, giá kim loại quý này có hai phiên lao dốc liên tiếp.

Phiên đầu tháng, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng USD suy yếu, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm gây thất vọng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm dưới mức 1,7%. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay tụt dưới 92,9 điểm, từ mức 93,2 điểm vào sáng qua.

Theo một số nhà phân tích, trong hai phiên vừa qua, giá vàng còn được hỗ trợ bởi hoạt động tái cân bằng danh mục cuối quý, cũng như việc một số nhà bán khống vàng mua vào để đóng trạng thái.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Giá vàng thế giới đã giảm 10% trong quý 1 vừa qua, đánh dấu quý giảm mạnh nhất trong 7 năm. Cũng trong quý 1, giá vàng miếng trong nước giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, tương đương giảm gần 2,6%.

Ngày 2/4, thị trường tài chính Mỹ, trong đó có thị trường vàng, đóng cửa nghỉ lễ Good Friday.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.730 đồng (mua vào) và 23.790 đồng (bán ra). So với sáng qua, giá mua vào USD tự do giảm 10 đồng nhưng giá bán ra không thay đổi.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết giảm 10 đồng, còn 23.990 đồng và 23.170 đồng.