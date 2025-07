Tín dụng tăng gần 10% trong 6 tháng đầu năm 2025

Sáng 8/7, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025.

Tại họp báo, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết với những giải pháp đồng bộ, tăng trưởng tín dụng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 30/6, tín dụng nền kinh tế đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2022.

"Sáng 8/7, Mỹ công bố các mức thuế đối ứng với 14 quốc gia và cảnh báo sẽ tăng thêm nếu bị trả đũa, cho thấy kinh tế toàn cầu rất bất ổn và tác động xấu đến điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo sát để điều hành chính sách tiền tệ một cách phù hợp". Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, qua đó có điều kiện để hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay.

“Nhờ các giải pháp trên, lãi suất cho vay bình quân (áp dụng cho các khoản vay mới) đã giảm 0,64% so với cuối năm 2024. Mức lãi suất cho vay bình quân hiện tại là 6,24%”, Phó Thống đốc nói.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà trao đổi tại họp báo

Theo ông Phạm Thanh Hà, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đi đôi với đảm bảo an toàn tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Đồng thời, ngành ngân hàng tích cực triển khai các chương trình tín dụng như: Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP (quy mô hiện là 145.000 tỷ đồng); Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số nhằm thực hiện các dự án trọng điểm/quan trọng quốc gia thuộc các lĩnh vực giao thông, điện lực và công nghệ số theo danh mục do các Bộ, ngành công bố; cho vay đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản (nâng quy mô lên 100.000 tỷ đồng)…

“Ngay đầu giờ sáng 8/7, Mỹ công bố mức thuế 25-40% đối với 14 quốc gia, hiệu lực từ 1/8, đồng thời cảnh báo sẽ tăng thuế nếu như các quốc gia này trả đũa, cho thấy kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định trong giai đoạn tới. Lạm phát mặc dù hạ nhiệt về mức mục tiêu nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại. Như vậy, rủi ro tiềm ẩn trên thị trường tài chính – tiền tệ thế giới tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất trong nước cũng như việc thực hiện mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên”, ông Phạm Thanh Hà nói.

Phó Thống đốc nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước luôn theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế để xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.