Giá vàng miếng lên 56 triệu đồng/lượng, USD tự do vượt 23.400 đồng

Giá vàng thế giới tăng đêm qua và sáng nay (30/12), đưa giá vàng miếng trong nước lên mức 56 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giữ đà tăng mạnh và đã vượt qua mốc 23.400 đồng, trong khi giá USD ngân hàng giảm.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,5 triệu đồng/lượng và 56 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 250.000-300.000 đồng/lượng. Hôm thứ Hai, giá vàng miếng cùng có lúc lên 56 triệu đồng/lượng nhưng không thể duy trì mức giá này.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác diễn biến không đồng đều, có nơi đi ngang, có nơi tăng khá mạnh.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 54,3 triệu đồng/lượng và bán ra là 55 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua. Trong khi đó, nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng là 54,68 triệu đồng/lượng và 55,38 triệu đồng/lượng, tăng 170.000 đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.884,1 USD/oz, tăng 4,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York và tương đương 52,7 triệu đồng/lượng. Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng tăng 5,5 USD/oz, chốt ở 1.879,4 USD/oz.

Giá vàng đang được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh sáng nay trượt về mức 89,8 điểm, thấp nhất gần 3 năm.

Ngoài ra, giá kim loại quý này còn được nâng đỡ bởi gói kích cầu trị gí 892 tỷ USD của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 29/12 tuyên bố khoản hỗ trợ 600 USD mỗi người dân trong kế hoạch này sẽ bắt đầu giải ngân vào buổi tối cùng ngày. Tuy nhiên, đề xuất của Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump về nâng mức hỗ trợ lên 2.000 USD/người đang vấp phải sự phản đối của phe Cộng hòa ở Thượng viện.

Giá vàng đang gặp kháng cự mạnh ở ngưỡng 1.900 USD/oz. Đầu tuần, có lúc giá vàng vượt qua ngưỡng này không thể duy trì. Theo một số nhà phân tích, giá kim loại quý này đang chờ một chất xúc tác mới để bứt phá, sau khi đã tăng hơn 20% từ đầu năm.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.360 đồng (mua vào) và 23.410 đồng (bán ra), tăng tương ứng 20 đồng và 40 đồng so với sáng qua. Trong 3 ngày trở lại đây, giá USD bán ra trên thị trường tự do đã tăng 120 đồng.

Trong khi đó, giá USD niêm yết tại một số ngân hàng lại đi xuống. Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.020 đồng (mua vào) và 23.200 đồng (bán ra), giảm 20 đồng sau nhiều ngày liên tiếp đi ngang.