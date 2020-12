Giá vàng miếng tăng hơn 13 triệu đồng/lượng trong năm 2020

Dù nỗ lực, giá vàng thế giới chưa thể tái lập mốc 1.900 USD/oz, nên giá vàng miếng trong nước sáng nay (31/12) giữ ở mốc 56 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do quay đầu giảm mạnh sau khi vượt 23.400 đồng vào sáng qua.

Lúc hơn 10h trưa nay, giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn DOJI là 55,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,45 triệu đồng/lượng và 56 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng đi ngang tại cả DOJI và SJC. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng từ gần 100.000 đồng đến 350.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu là 54,76 triệu đồng/lượng và 55,46 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý tăng 350.000 đồng/lượng, lên mức 54,55 triệu đồng/lượng và 55,35 triệu đồng/lượng.

Năm nay, giá vàng miếng tăng 13,3 triệu đồng/lượng, tương đương tăng khoảng 31%, sau khi tăng 7 triệu đồng/lượng trong năm 2019. Giá vàng thế giới hiện đã tăng gần 24% so với đầu năm.

Diễn biến giá vàng miếng SJC mua vào và bán ra tại DOJI trong năm nay. Đơn vị: Nghìn đồng/lượng - Nguồn: DOJI.

Hồi tháng 8, khi giá vàng quốc tế vượt 2.000 USD/oz, giá vàng miếng đạt xấp xỉ 62 triệu đồng/lượng, cao nhất mọi thời đại.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng đang bị cản mạnh ở ngưỡng 1.900 USD/oz. Dù đã tăng khá mạnh phiên đêm qua, giá vàng chưa thể tái lập mốc tâm lý quan trọng này.

Lúc gần 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.890,3 USD/oz, giảm 5 USD/oz, tương đương giảm gần 0,3% so với đóng cửa đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng tăng 15,9 USD/oz, tương đương tăng gần 0,9%, đạt 1.895,3 USD/oz.

Giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh sáng nay giảm về 89,6 điểm, thấp nhất 3 năm, từ mức 89,8 điểm vào sáng qua.

Tuy nhiên, giá vàng cũng chịu áp lực giảm từ phiên tăng điểm của chứng khoán Mỹ đêm qua, khi chỉ số Dow Jones thiết lập kỷ lục mới. Giá cổ phiếu tăng làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng với tư cách một kênh đầu tư an toàn.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.320 đồng (mua vào) và 23.370 đồng (bán ra), giảm 40 đồng so với sáng qua. Trước khi giảm sáng nay, giá USD tự do đã tăng 120 đồng trong 3 ngày.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết giảm thêm 10 đồng, còn 23.010 đồng và 23.190 đồng, nâng tổng mức giảm trong 2 ngày lên 30 đồng.