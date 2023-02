Giá vàng miếng tụt nửa triệu đồng mỗi lượng dù giá thế giới chững trước cuộc họp Fed

Mặc giá vàng thế giới ít biến động trong lúc nhà đầu tư chờ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá vàng miếng trong nước sáng nay (31/1) giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Đáng chú ý, giá vàng miếng giảm ngay trong ngày Vía Thần Tài - thời điểm nhu cầu vàng trong nước tăng cao hơn so với ngày thường.

Lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá, nâng tổng mức giảm so với cuối tuần lên 1,25 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,5 triệu đồng/lượng và 55,85 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 350.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,4 triệu đồng/lượng và 67,8 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào giảm 400.000 đồng/lượng và giá bán ra đi ngang so với sáng qua.

Trong dịp Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm nay, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định so với những năm trước, dù quang cảnh xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng cầu may “đến hẹn lại lên” ở Trần Nhân Tông – con phố kinh doanh vàng hàng đầu ở Hà Nội. Trong những năm qua, giá vàng trong nước thường tăng mạnh vào dịp này do nhu cầu mua vàng cầu may của người dân tăng cao.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 12,6-13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h sáng nay đứng ở 1.926 USD/oz, tăng 2,1 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ - theo dữ liệu từ trang Kitco. Mức giá này tương đương 54,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Đầu giờ sáng, Vietcombank báo giá USD ở mức 23.280 đồng (mua vào) và 23.620 đồng (bán ra).

Trong phiên đêm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 4,6 USD/oz, tương đương giảm hơn 0,2%, chốt ở 1.923,9 USD/oz.

Giá vàng thế giới giằng co trong vùng hẹp trong lúc nhà đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc họp của Fed vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này. Dù thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất trong lần họp này - điều có lợi cho giá vàng - nhà đầu tư vẫn lo ngại Fed còn tiếp tục nâng lãi suất và sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài trước khi xoay trục sang nới lỏng.

Bởi vậy, điều nhà đầu tư chờ đợi ở cuộc họp lần này của Fed là tín hiệu về mức lãi suất cực đại là thời điểm Fed có thể cắt giảm lãi suất.

“Cách Fed xử lý câu chuyện này sẽ được phản ánh vào thị trường vàng. Bức tranh lớn ở đây là nếu Fed giảm tốc độ tăng lãi suất, lạm phát có thể tăng mạnh trở lại. Còn nếu Fed tạm dừng tăng lãi suất mà lạm phát không tăng, thì đó chính là kịch bản để giá vàng ‘cất cánh’”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của RJO Futures nhận định.

Thị trường đang đặt cược Fed sẽ nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp này, đưa lãi suất quỹ liên bang lên khoảng 4,5-4,75%. Mức lãi suất này cách không xa mức lãi suất hơn 5% mà các nhà hoạch định chính sách của Fed dự tính sẽ là cực đại trong chu kỳ thắt chặt này.

Kỳ vọng vào một lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn của Fed dựa trên cơ sở lạm phát ở Mỹ đang giảm tốc. Tuy nhiên, thị trường việc làm của Mỹ tiếp tục thắt chặt, thể hiện qua việc số người xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm. Điều này đồng nghĩa Fec còn phải giữ lập trường cứng rắn cho tới khi lạm phát thực sự được khống chế.

“Nếu Fed tỏ quan điểm cứng rắn, giá vàng có thể trượt lại về mốc 1.900 USD/oz trong ngắn hạn”, trưởng phân tích Michael Hewson của CMC Markets nhận định.