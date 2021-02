Giá vàng miếng vượt 57 triệu đồng/lượng, USD ngân hàng sụt mạnh

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh trong đêm qua, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (2/2) vượt 57 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do chững ở chiều bán ra nhưng tăng ở chiều mua vào, trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại sụt sâu.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,05 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC cũng báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,55 triệu đồng/lượng và 57,05 triệu đồng/lượng.

Đây là lần đầu tiên giá vàng miếng vượt 57 triệu đồng/lượng trong gần 1 tháng qua. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng bán ra hiện tăng 150.000 đồng/lượng tại cả DOJI và SJC.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 5,3 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác tăng, giảm tùy niêm yết của từng doanh nghiệp.

Tập đoàn Phú Quý báo giá nhẫn tròn Phú Quý ở mức 54,4 triệu đồng/lượng và 55,1 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 54,56 triệu đồng/lượng và 55,11 triệu đồng/lượng, giảm 110.000 đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.855,5 USD/oz, giảm 6,7 USD/oz, tương đương giảm gần 0,4%, so với đóng cửa đêm qua tại New York. Trong phiên Mỹ, giá vàng tăng 13,1 USD/oz, tương đương tăng 0,7%, chốt ở 1.862,2 USD/oz.

Giá vàng đáng bị chi phối nhiều bởi diễn biến giá bạc - kênh đầu tư đang thu hút sự chú ý của lực lượng đông đảo nhà đầu tư cá nhân trên diễn đàn Reddit.

Trong phiên đêm qua, giá bạc tăng hơn 5,8% khi đóng cửa và có lúc vượt mức 30 USD/oz lần đầu tiên kể từ năm 2013. Theo hãng tin Reuters, sau khi ồ ạt mua những cổ phiếu như GameStop và gây ra biến động lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ, đội quân Reddit đang hướng sang thị trường hàng hóa cơ bản, và bạc được để ý đầu tiên.

Sáng nay, giá bạc "hạ nhiệt", giảm hơn 2%, do nhà đầu tư chốt lời.

Thông thường, diễn biến giá vàng chi phối giá bạc, nhưng ở thời điểm hiện tại, giá vàng đang tăng-giảm theo giá bạc.

Trong một động thái gây bất ngờ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ nhì thế giới là Ấn Độ ngày 1/2 cắt giảm thuế nhập khẩu vàng và bạc. Giới chức nước này cho biết việc giảm thuế nhập khẩu hai kim loại quý này là nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ và hạn chế tình trạng buôn lậu.

Hiệp hội Vàng Trung Quốc cùng ngày cho biết do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiêu thụ vàng của nước này đã giảm khoảng 1/5 trong năm 2020.

Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động trên ngưỡng 90,8 điểm, từ mức 90,5 điểm vào sáng qua. Xu hướng tăng giá của đồng USD là một nguồn áp lực mất giá đối với vàng thời gian gần đây. Dù vậy, trong dài hạn hơn, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi môi trường chính sách tiền tệ và tài khóa cùng siêu nới lỏng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.540 đồng (mua vào) và 23.570 đồng (bán ra). So với sáng qua, giá USD tự do hiện tăng 20 đồng ở chiều mua nhưng giữ nguyên ở chiều bán.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá USD niêm yết sáng nay là 22.930 đồng và 23.110 đồng, giảm 25 đồng so với sáng qua, nâng tổng mức giảm trong 2 ngày lên 40 đồng.