Giá vàng nhảy qua mốc 62 triệu đồng/lượng, USD tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, đủ để giá vàng miếng trong nước sáng nay (25/1) bứt phá qua mốc 62 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do tiếp tục xu hướng giảm, trong khi tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế tăng lên mức cao nhất 2 tuần.

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 61,73 triệu đồng/lượng (mua vào) và 62,28 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 310.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 380.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,65 triệu đồng/lượng và 54,35 triệu đồng/lượng, tăng 650.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá. Chỉ trong vòng hai ngày, giá sản phẩm vàng nhẫn tròn này đã tăng 850.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 61,8 triệu đồng/lượng và 62,45 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Đây là lần đầu tiên giá vàng miếng trong nước vượt 62 triệu đồng/lượng kể từ giữa tháng 11.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,7-11,8 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 11,5 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Chênh lệch gia tăng cho thấy giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn so với giá thế giới.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam đứng ở 1.842,5 USD/oz, giảm 1,7 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 50,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi sáng nay tăng 200.000 đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay tăng 7,6 USD, tương đương tăng 0,4%, chốt ở 1.844,2 USD/oz.

Nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư quốc tế gia tăng do căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, thị trường cũng thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày 25-26/1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố đặt lực lượng vào thế sẵn sàng chiến đấu ở khu vực Đông Âu nhằm đáp trả việc Nga tập trung quân gần biên giới với Ukraine.

“Câu chuyện Ukraine đang có lợi cho giá vàng và chính sách của Fed có thể sẽ rốt cục trở nên bớt cứng rắn hơn một chút, vì Fed vẫn tin phần nhiều lạm phát chỉ là vấn đề tạm thời”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định.

Tuy nhiên, giá vàng cũng chịu áp lực giảm từ đồng USD mạnh lên. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay đạt gần 96 điểm, từ mức 95,7 điểm vào sáng qua. Chỉ số này đang ở mức cao nhất 2 tuần, do đồng bạc xanh cũng đc nhà đầu tư gom mua như một tài sản an toàn để tránh rủi ro địa chính trị.

Giá USD tự do tại Hà Nội chiều nay phổ biến ở mức 23.410 đồng (mua vào) và 23.470 đồng (bán ra), giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong vòng 2 ngày, giá USD tự do đã giảm 50 đồng.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.530 đồng và 22.810 đồng, tăng 50 đồng so với hôm qua.