Giá vàng tăng ngược chiều thế giới, USD tự do vọt lên gần 23.900 đồng

Giá vàng thế giới giảm đêm qua và sáng nay (12/3), nhưng giá vàng miếng trong nước tăng 100.000 đồng/lượng. Giá USD tự do tăng vọt lên gần 23.900 đồng, trong khi giá USD tại một số ngân hàng thương mại đi ngang.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tương ứng 200.000 đồng/lượng và 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC cũng báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,3 triệu đồng/lượng và 55,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng đang cao hơn 7,7 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 7,3 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Gần đây, giá vàng miếng trong nước tiếp tục không phản ánh đầy đủ mức tăng-giảm của giá vàng thế giới. Thậm chí, có nhiều thời điểm, giá vàng miếng còn diễn biến trái chiều với giá thế giới, khiến chênh lệch giữa giá vàng miếng với giá quốc tế liên tục co giãn mạnh, gây tác động lên tỷ giá USD/VND thị trường tự do.

Do mức chênh lệch lớn của giá vàng trong nước-thế giới, giá USD tự do đang cao hơn gần 800 đồng/USD so với giá USD ngân hàng. Ngoài ra, giá USD tự do thường tăng mạnh mỗi khi chênh lệch giá vàng nới rộng, và sụt giảm mỗi khi chênh lệch giá vàng rút ngắn.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác giảm từ 100.000-200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 51,55 triệu đồng/lượng và bán ra là 52,25 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 100.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 51,76 triệu đồng/lượng và 52,41 triệu đồng/lượng, giảm 220.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.719,7 USD/oz, giảm 4,4 USD/oz so với đóng cửa đêm qua ở New York. Mức giá này tương đương khoảng 48 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD/VND bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày 11/3, giá vàng giao ngay giảm 3,8 USD/oz, còn 1.724,1 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingview

Tuy giảm đêm qua và sáng nay, giá vàng hiện vẫn tăng 1,4% so với đầu tuần, trên đà hoàn tất tuần tăng mạnh nhất trong 7 tuần trở lại đây. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dừng leo thang và đồng USD giảm giá trở lại đang mở đường cho sự hồi giá của kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh ngưỡng 1,55%, từ mức đỉnh của hơn 1 năm là trên 1,6% vào đầu tuần. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh ngưỡng 91,6 điểm, từ mức 91,8 điểm vào sáng qua, và là vùng thấp nhất trong 1 tuần.

Tuy nhiên, giá vàng đang chịu áp lực giảm từ sự tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ. Phiên đêm qua, hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục mới khi nhà đầu tư bớt lo về lạm phát và lạc quan khi Tổng thống Joe Biden ký thành luật gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD. Với tâm lý hưng phấn vào triển vọng phục hồi kinh tế, nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu, thay vì rót vốn vào một kênh đầu tư an toàn như vàng.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng vàng, giảm khối lượng nắm giữ hơn 5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm. Sau phiên bán 0,5% này, khối lượng nắm giữ của SPDR còn 1.055,27 tấn vàng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.830 đồng (mua vào) và 23.890 đồng (bán ra), tăng 70 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Tại Ngân hàng Vietcombank, USD đang được niêm yết giá ở mức 22.960 đồng và 23.140 đồng, không thay đổi so với sáng qua.