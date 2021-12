Giá vàng tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau dữ liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng lên mức cao nhất gần 4 thập kỷ. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (11/12) tăng nhẹ và tiếp tục cao hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 12 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 7,3 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,4%, chốt ở 1.783,9 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 49,65 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng giao tháng 2 trên sàn COMEX tăng 8,1 USD/oz, tương đương tăng gần 0,5%, đạt 1.784,8 USD/oz.

Mức tăng của giá vàng phiên này khá hạn chế, do một mặt giá vàng được hỗ trợ bởi những yếu tố như nhu cầu phòng ngừa lạm phát, nhưng mặt khác lại chịu áp lực từ một số yếu tố như tỷ giá đồng USD tăng.

“Giá vàng vẫn đang giằng co trong vùng hẹp. Vàng được nâng đỡ bởi mối lo về lạm phát và biến chủng Omicron, cũng như môi trường lãi suất thực thấp kéo dài bấy lâu nay. Nhưng giá vàng cũng khó tăng mạnh vì đồng USD đang mạnh và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hành động quyết liệt hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ”, nhà quản lý danh mục Jeff Klearman thuộc GraniteShares phát biểu trên trang MarketWatch.

Bản báo cáo được chờ đợi từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của nước này tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1982 và cao hơn so với mức dự báo tăng 6,7% mà khảo sát của Dow Jones đưa ra trước đó. Nếu so với tháng 10, CPI tăng 0,8%.

Theo ông Klearman, mức lạm phát cao có thể dẫn tới lo ngại về việc Fed đang chậm chân trong việc thắt chặt chính sách để chống lại sự leo thang của giá cả. Sắp tới, Fed có thể hành động mạnh và nhanh hơn, và điều đó có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế và giá các tài sản khác như cổ phiếu. Trong trường hợp như vậy, vàng có cơ hội để tăng giá.

Ông Jason Teed, nhà đồng quản lý danh mục thuộc Gold Bullion Strategy Fund, cũng cho rằng lạm phát cao hơn dự báo có thể sẽ khiến Fed phải đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình mua tài sản. Một quyết định như vậy có thể sẽ được đưa ra trong cuộc họp của Fed vào ngày 14-15/12.

“Lãi suất cao hơn thường dẫn tới áp lực giảm giá đối với vàng”, ông Teed nói. “Tuy nhiên, thị trường có thể cho rằng lạm phát sẽ tăng nóng hơn tốc độ nâng lãi suất của Fed, nên giá vàng vẫn có thể tăng”.

Tuần này, vàng đã có những phiên chịu áp lực giảm từ sự tăng giá của USD. Tuy nhiên, trong phiên ngày thứ Sáu, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh giảm 0,2%, còn 96,05 điểm. Cả tuần, chỉ số này giảm gần 0,1%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm về ngưỡng 1,48%, từ mức gần 1,49% trong phiên trước.

Lúc hơn 9h sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,33 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện tăng 80.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,65 triệu đồng/lượng và 52,35 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 60,65 triệu đồng/lượng và 61,45 triệu đồng/lượng, giá mua không đổi nhưng giá bán tăng 100.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11,7-11,8 triệu đồng/lượng.