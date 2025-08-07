Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng khơi thông kênh huy động vốn, giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng

Trong Công điện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng một cách thực chất, bền vững. Đặc biệt, việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính hợp lý, hiệu quả được xem là một trong những giải pháp then chốt để tăng trưởng cao và bền vững.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nhanh chóng thực hiện 4 nhiệm vụ sau.

Một, đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Hai, thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách bền vững, ổn định và an toàn;

Ba, nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, đáp ứng các tiêu chí quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài;

Bốn, đẩy mạnh công tác phát hành Trái phiếu Chính phủ, nhất là đối với các công trình trọng điểm, dự án có khả năng tạo lan tỏa kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa nguồn lực phát triển hạ tầng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan xác định rõ nhu cầu vốn đầu tư công, vốn vay nước ngoài, vốn FDI… và đề xuất giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực này.

Ngân hàng Nhà nước cho biết tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam hiện đã ở mức 134%; hệ thống ngân hàng đang gánh vác phần lớn vai trò cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, dẫn tới rủi ro mất cân đối thanh khoản kỳ hạn và áp lực nợ xấu tăng cao. Các tổ chức quốc tế như World Bank, IMF đều kiến nghị Việt Nam cần có bước chuyển căn bản trong cấu trúc thị trường tài chính, thúc đẩy dòng vốn vận hành thông suốt qua các kênh như thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các định chế tài chính phi ngân hàng… Qua đó, doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn tiếp cận vốn, đồng thời giảm áp lực cung ứng vốn trung và dài hạn cho hệ thống ngân hàng, kiểm soát tốt hơn rủi ro hệ thống tài chính.

Bên cạnh các giải pháp khơi thông kênh huy động vốn, Thủ tướng giao Bộ Tài chính: “Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp; bảo đảm thống nhất, đầy đủ, kịp thời”.

Mục tiêu của cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp là: (1) Tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đánh giá chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp, (2) nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng, (3) mở rộng tín dụng một cách an toàn, hiệu quả.

Đây là giải pháp hỗ trợ gián tiếp cho việc phân bổ tín dụng tốt hơn, tránh dồn rủi ro vào hệ thống ngân hàng mà không có đủ dữ liệu để kiểm soát chất lượng dòng vốn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành chính sách tài khóa cho những tháng cuối năm 2025 và năm 2026, trình báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 30/8/2025. Các giải pháp đưa ra cần có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ chế giám sát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành khác cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tài chính trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.