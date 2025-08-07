Giá vàng miếng SJC phân hoá, giá vàng nhẫn gần như bất động

Trong phiên giao dịch ngày 7/8/2025, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh ghi nhận diễn biến trái chiều.

Tại Công ty SJC, sau khi đứng im trong suốt phiên sáng, mở cửa phiên chiều, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, Công ty SJC điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng, quay về mức giá niêm yết 122,4 triệu – 123,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến kết phiên. So với giá chốt phiên hôm qua (6/8), thương hiệu này không thay đổi giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mức giá giao dịch mua, bán 122,4 triệu – 123,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ và Bảo Tín Minh Châu. Đóng cửa phiên, cả hai thương hiệu trên đều không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào so với phiên 6/8.

Giống như SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu, đóng cửa phiên, Phú Quý vẫn giữ ổn định giá mua vào vàng miếng ở mức 121,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 123,8 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá vàng miếng mua vào thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra với mức tăng lần lượt là 500 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng. Chốt phiên, hai thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC quanh mức 122,7 triệu – 124,1 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với giá giao dịch vàng miếng SJC. Đóng cửa phiên, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 123 triệu – 124 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Ngọc Thẩm ghi nhận 3 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên hôm nay. Kết phiên, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 121,6 triệu – 123,8 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm qua (6/8), giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 7/8

Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, hầu hết các các đơn vị kinh doanh đều không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên 7/8. Duy chỉ có 1 thương hiệu điều chỉnh tăng nhẹ đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (6/8).

Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận 1 lần nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên hôm nay (7/8). Mở cửa phiên, sau khi tăng 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Phú Quý niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại 116,8 triệu – 119,8 triệu đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Ở chiều ngược lại, Công ty SJC vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn đối với cả hai chiều mua và bán so với phiên 6/8, niêm yết giá mua vào ở mức 116,8 triệu và giá bán ra ở mức 119,3 triệu đồng. Chênh lệch giá mua, bán tại đây là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn cao nhất thị trường với mức mua/bán là 117,8 triệu – 120,8 triệu đồng.

Đóng cửa phiên 7/8, Công ty DOJI và PNJ cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu – 120 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với giá chốt phiên hôm qua (6/8), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai thương hiệu trên vẫn không thay đổi.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 7/8

Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự Công ty DOJI và PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên hôm nay. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 117,5 triệu – 120 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến cuối phiên. Chênh lệch giá mua, bán tại đây là 2,5 triệu đồng/lượng

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm ghi nhận phiên đi ngang thứ ba liên tiếp đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Chốt phiên, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 108,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 110,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận chênh lệch giá mua, bán thấp nhất thị trường là 2,2 triệu đồng/lượng.