Giá vàng thế giới trồi sụt sau báo cáo lạm phát Mỹ, trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Giá vàng thế giới sụt giảm rồi lại hồi về ngưỡng 2.030 USD/oz sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 12 nóng hơn dự báo. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (12/1) tiếp tục tăng trên ngưỡng 75 triệu đồng/lượng sau khi vượt qua mốc này vào ngày hôm qua, nâng tổng mức tăng trong vòng 24 tiếng lên 1,2 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 73,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 75,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá mua vào là 62,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 63,85 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 73 triệu đồng/lượng và 75,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng đã vượt mốc 75 triệu đồng/lượng vào chiều qua, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, dù giá vàng thế giới ít biến động. Giá vàng miếng trong nước vẫn đang có những diễn biến thất thường, không sát với giá vàng thế giới và duy trì một khoảng cách lớn so với giá vàng quốc tế quy đổi.

Sáng nay, giá vàng miếng SJC bán lẻ cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 15 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 14,1 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang cao hơn giá quốc tế khoảng 3,4 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.034,5 USD/oz, tăng 5,3 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại thị trường New York - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 60,5 triệu dồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng có lúc tụt về vùng 2.020 USD/oz, thấp nhất trong 1 tháng, trước khi đóng cửa ở mức gần 2.030 USD/oz.

Giá vàng thế giới đã xoay quanh mốc 2.030 USD/oz từ đầu tuần này, dù đương đầu áp lực giảm sau khi báo cáo lạm phát do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm mang tới những con số “nóng” hơn dự báo.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ tăng mạnh hơn so với kỳ vọng, với mức tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones trước đó, các nhà kinh tế học dự báo CPI tăng 0,2% trong tháng và tăng 3,2% trong cả năm. Trong tháng 11, chỉ số ghi nhận mức giảm 0,2% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

CPI lõi - thước đo không bao gồm giá của hai nhóm mặt hàng có nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng - có mức tăng phù hợp với dự báo: 0,3% so với tháng trước và 3,9% so với cùng năm trước. Mức tăng năm là thấp nhất kể từ tháng 5/2021. Dữ liệu này cho thấy lạm phát dù tiếp tục xu hướng giảm nhưng giảm chậm, còn dai dẳng.

Sau khi báo cáo được công bố, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất từ tháng 3. Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên việc Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn không có lợi cho giá vàng.

Thị trường tài chính đang đặt cược khả năng khoảng hơn 60% Fed sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3, từ mức gần 70% trước khi báo cáo lạm phát được công bố - theo dữ liệu từ sàn giao dịch CME. Cùng với đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Loretta Mester nói sẽ là quá sớm nếu Fed giảm lãi suất vào tháng 3.

“Thị trường đã có phần lạc quan quá mức về việc Fed giảm lãi suất”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định, cho rằng các phát biểu cứng rắn của quan chức Fed đặt ra câu hỏi về thời điểm và số lần cắt giảm lãi suất mà thị trường đang kỳ vọng cho năm 2024.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sau báo cáo CPI, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng tới một báo cáo lạm phát khác là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (PPI) dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu.

Áp lực mất giá đối với vàng được giải toả vào cuối phiên ngày thứ Năm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm.

Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên tới gần 4,07% sau khi báo cáo CPI được công bố, cuối phiên giảm còn 3,98%. Lợi suất giảm khi một cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm thu hút lực cầu đủ lớn để hấp thụ hết lượng trái phiếu bán ra.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD chốt phiên ở mức gần 102,3 điểm, sau khi tăng vượt mức 102,6 điểm.

Trong nước, Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.300 đồng (mua vào) và 24.670 đồng (bán ra), tăng 60 đồng so với sáng qua.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên ngày thứ Năm, với lượng bán ròng hơn 1 tấn vàng, giảm nắm giữ còn gần 864 tấn vàng. Trong 5 phiên trở lại đây, quỹ có 3 phiên bán ròng và không mua ròng phiên nào, tổng mức bán ròng là hơn 10 tấn vàng.