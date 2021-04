Gợi ý nghỉ dưỡng cực chất gần Hà Nội cho dịp lễ 30/4 - 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài 4 ngày hứa hẹn tạo nên cú hích ấn tượng cho thị trường du lịch đang trên đà phục hồi. Hàng loạt điểm đến ngay gần Hà Nội đang được dân tình đưa vào tầm ngắm để có những trải nghiệm khó quên bên gia đình và bạn bè.

BIỂN ĐẢO CÁT BÀ VỚI TOUR KHÁM PHÁ VỊNH LAN HẠ

Không phải ngẫu nhiên Cát Bà trở thành điểm đến hot nhất hiện nay ở miền Bắc. Được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, bãi biển Cát Cò 2 của Cát Bà còn là một trong top những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á (theo bình chọn của chuyên trang Thrillist). Mới đây, vịnh Lan Hạ tiếp tục được Hiệp hội Câu lạc bộ các Vịnh đẹp nhất thế giới vinh danh top vịnh đẹp nhất thế giới. Hàng loạt danh hiệu ấn tượng giúp Cát Bà trở thành cái tên được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2020 do Google công bố.

Thỏa mãn đam mê khám phá tự nhiên song song với nhu cầu nghỉ dưỡng, Flamingo Cát Bà - Quần thể nghỉ dưỡng bốn mùa lớn nhất miền Bắc hiện gần như kín phòng dịp 30/4 dù còn cách kỳ lễ khá xa. Đặt phòng cho cả gia đình từ giữa tháng 3, anh Đặng Hiệp (Hà Nội) cho biết, xu hướng du lịch biển lên ngôi khiến Cát Bà trở thành điểm đến đầy sức hút và được các hội nhóm ráo riết săn lùng voucher nghỉ dưỡng, nhất là khi Flamingo tung gói Ưu đãi 25 năm - Trải nghiệm không giới hạn các dịch vụ.

"Mô hình "Tất cả trong một" chỉ cần đặt phòng là tận hưởng tất cả các tiện ích của Flamingo thực sự đã tạo nên sự khác biệt cho một kỳ nghỉ. Booking trong giai đoạn này, gia đình tôi được miễn phí buffet sáng, thỏa thích bơi lội tại bể bơi bốn mùa, được tặng gói chèo thuyền kayak ngắm vịnh Lan Hạ và nhiều ưu đãi các dịch vụ ẩm thực, trị liệu, tắm khoáng nóng kiểu Nhật…", anh Hiệp chia sẻ.

Flamingo Cát Bà hiện cung cấp hơn 1.000 phòng nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế ngay trên đỉnh Vịnh Lan Hạ và sở hữu hàng trăm dịch vụ, tiện ích hiện đại. Có thể kể đến hệ thống tổ hợp Seva Spa & Beauty Destination chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện, tổ hợp Onsen, Gym, Yoga, ẩm thực Á- u với chuỗi nhà hàng cao cấp, trung tâm vui chơi giải trí gần 6000m2. Đó cũng là lý do khiến Cát Bà, thay vì chỉ thu hút khách du lịch vào mùa hè, hiện đã trở thành điểm đến được yêu thích suốt 4 mùa.

FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT - RESORT ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT 2020

Chỉ cách trung tâm Hà Nội 50km, Flamingo Đại Lải Resort là địa điểm lý tưởng cho chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Resort được mệnh danh là "vương quốc hoa hồng, tình yêu và nghệ thuật" này nổi tiếng bởi phong cách sống sang trọng giữa thiên nhiên, đưa con người trở về với tự nhiên nguyên bản.

Đây cũng là resort hiếm hoi đáp ứng được cả 3 tiêu chí: phù hợp với những người có quỹ thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn; mang đến những trải nghiệm tuyệt vời về không gian xanh tự nhiên và tích hợp đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí. Dịch vụ tiện ích khép kín gồm bể bơi riêng biệt, hệ thống 12 nhà hàng và bar sang trọng, phong vị ẩm thực tinh tế, các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại SEVA Spa & Beauty Destination cũng là điểm cộng để khách hàng thỏa sức khám phá.

Với diện tích hơn 123 héc ta, 5 triệu m2 mặt hồ và hàng nghìn hecta rừng, đồi cỏ bao quanh, Flamingo Đại Lải là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn trở về với tự nhiên.

LẠC VÀO VÙNG ĐẤT DI SẢN TRÀNG AN

Là một trong những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, khu du lịch sinh thái Tràng An chính là tiên cảnh không thể bỏ qua khi bạn đến vùng đất cố đô Ninh Bình.

Du khách đến Tràng An sẽ được trải nghiệm cảm giác ngược dòng thời gian trở về lịch sử, hòa mình trong nét văn hóa tâm linh truyền thống, lênh đênh trên những con thuyền nhỏ được người dân địa phương chèo lái, thả hồn vào giang sơn cẩm tú, ngắm nhìn những hang kỳ đá lạ, tận hưởng bầu không khí thuần khiết, sống cùng những cung bậc cảm xúc và khám phá nguồn cội của sự sống nhân loại. Nơi đây là khởi nguồn của cảm hứng, khi thiên nhiên và văn hóa hòa chung làm một, tạo nên mạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lịch sử và cảnh quan, giữa thiên nhiên với con người.

Có thể nói, song song với nhu cầu nghỉ dưỡng ven đô, việc tìm đến các điểm du lịch xanh "all in one" - tích hợp đầy đủ tiện ích hiện đại gắn liền với sức khỏe đang là xu hướng mà nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Những sản phẩm độc đáo đi kèm khuyến mãi khủng kích cầu thị trường được tung ra dịp này là cơ hội tuyệt vời để khách hàng thỏa sức trải nghiệm, làm mới thể chất và tâm hồn, trân trọng hơn các giá trị của cuộc sống.