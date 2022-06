Hà Nội: Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022-2023 chậm nhất vào ngày 9/7

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://hanoi.edu.vn chậm nhất vào ngày 9/7.

Cũng trong ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường trung học phổ thông công lập và trường trung học phổ thông chuyên.

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong ngày 9/7, các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã nhận và bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên để phát cho học sinh. Việc này cần được khẩn trương thực hiện để học sinh kịp thời làm thủ tục xác nhận nhập học vào các trường trung học phổ thông theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua có số Điểm thi chính thức: 203, số Điểm thi dự phòng: 60. Số phòng thi: 4.550, số phòng thi dự phòng 420. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 106.609 (trong đó có 321 thí sinh tự do). Số lượng Trưởng Điểm thi và Phó trưởng Điểm thi: 613. Số thư ký, cán bộ giám sát và cán bộ coi thi: 14.059. Số cán bộ tham gia phục vụ, bảo vệ Điểm thi: 2.469. Số thanh tra trực tại Điểm thi: 608 người.

Ngoài ra Sở cũng thông tin toàn thành phố có 41 thí sinh diện F0 tự nguyện tham dự kỳ thi. Các điểm thi có thí sinh F0 đã bố trí cho các em dự thi ở phòng thi riêng với đầy đủ điều kiện đảm bảo an toàn, tạo sự yên tâm cho những thí sinh khác. Bên cạnh đó có 145 thí sinh diện F0 đăng ký xét tuyển vào lớp 10.

Còn cụ thể trong buổi thi môn Toán có 105.606 thí sinh đến dự thi, vắng 1.003 thí sinh, 3 thí sinh vi phạm quy chế, 9 cán bộ coi thi vắng nhưng đã sử dụng cán bộ coi thi dự phòng thay thế. Môn Ngoại ngữ có 105.615 thí sinh đến dự thi; vắng 994 thí sinh, không có thí vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi vắng mặt. Với môn Ngữ văn có 105.628 thí sinh đến dự thi; vắng 981 thí sinh; 9 thí sinh vi phạm quy chế thi; 26 cán bộ coi thi vắng mặt và được thay thế bởi cán bộ dự phòng.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay, Sở cho biết, công tác tổ chức kỳ thi những ngày qua diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong và ngoài khu vực các điểm thi được bảo đảm. Để phòng ngừa các tình huống liên quan đến dịch bệnh và những tình huống khác, từng Điểm thi đều lên kịch bản dự phòng nhằm kịp thời ứng phó với mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Đặc biệt suốt thời gian diễn ra kỳ thi, tại các Điểm thi lực lượng chức năng, tình nguyện viên có mặt sớm để phân luồng, tiếp tục hỗ trợ, động viên thí sinh vững tin vượt qua kỳ thi. Các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông với 100% quân số ứng trực, sẵn sàng tiếp ứng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra và hỗ trợ địa bàn giáp ranh khi xảy ra ùn tắc giao thông.

Được biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay được xem là năm có tỉ lệ chọi cao kỉ lục cùng cạnh tranh để giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập (không chuyên).

Để giảm áp lực cho thí sinh trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kỳ thi năm nay thí sinh chỉ làm 3 bài thi môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ thay vì 4 bài thi như các năm học trước đây. Qua đánh giá của học sinh và giáo viên, nhìn chung đề thi cả 3 môn đều vừa sức nhưng vẫn có độ phân hóa để học sinh phát huy được phẩm chất, năng lực của mình.