Điều chỉnh thời điểm giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc do sắp xếp bộ máy

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 1/8/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 183- KL/TW về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Trong đó có nội dung “Chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc”.

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ, để việc giải quyết chế độ chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở, ngành, xã, phường được kịp thời theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu trên, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung công việc.

Theo đó, căn cứ Hướng dẫn số 2529 ngày 8/5/2025 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của hồ sơ theo quy định.

Đối với các hồ sơ đã gửi Sở Nội vụ, các đơn vị rà soát, điều chỉnh lại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc là ngày 1/9/2025, có văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 10/8/2025.

Với các trường hợp chưa gửi hồ sơ về Sở Nội vụ, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2025 để Sở phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định, kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Thời điểm đề nghị giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc của các trường hợp này là ngày 1/9/2025.

Sau khi Bộ Nội vụ có hướng dẫn, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Do đây nội dung công việc quan trọng, có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, thời gian thực hiện rất ngắn, vì thế Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ.