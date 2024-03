Hà Nội giữ nguyên mức học phí, bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục

Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP. Hà Nội từ năm học 2023-2024 thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND.

GIỮ NGUYÊN MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024

Theo Tờ trình của UBND TP. Hà Nội, thực tế hiện nay, định mức phân bổ ngân sách và đơn giá dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông được tính trên học sinh bao gồm nguồn thu học phí từ người học và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

Vì vậy, việc đề xuất giữ nguyên mức thu học phí năm học 2023-2024 (ngân sách đảm bảo phần chênh lệch) hoặc thực hiện điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023- 2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 (ngân sách không đảm bảo phần chênh lệch) không làm ảnh hưởng đến nguồn ngân sách cũng như mức học phí người học thực nộp.

Để đảm bảo sự ổn định và thống nhất trong việc triển khai các cơ chế chính sách về thu học phí của năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mứcthu học phí năm học 2021-2022 quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND.

Báo cáo thẩm tra nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thống nhất mức thu học phí từ năm học 2023-2024 như tờ trình của UBND Thành phố.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chưa tự bảo đảm chỉ thường xuyên (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) trên địa bàn TP Hà Nội và trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục này.

Mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022 quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND. Còn mức thu học phí đối với hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% mức thu học thí theo hình thức học trực tiếp.

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội từ năm học 2023- 2024 được HĐND Thành phố thông qua sẽ thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND.

BỔ SUNG 2.648 BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

Cũng tại kỳ họp sáng nay, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024".

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh, trong năm học 2023-2024, căn cứ quy hoạch mạng lưới trường học, đã có 33 trường mầm non, phổ thông công lập được thành lập mới và đưa vào hoạt động tại các quận, huyện, thị xã với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh. Do đó, cần số biên chế sự nghiệp giáo dục theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 114.367 người (thực tế thiếu 16.004 người).

Từ thực trạng thiếu biên chế so với định mức quy định như trên, năm học 2023-2024, UBND Thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục.

Ngày 6/12/2023, Ban Tổ chức Trung ương đã có Quyết định số 2362 - QĐ/BTCTW về thông báo biên chế của TP Hà Nội năm 2024, theo đó bổ sung 2.648 biên chế (đạt 16,54% so với số viên chức còn thiếu, đạt 29,62% so với số TP đề nghị bổ sung).

Trong báo cáo của Ban Pháp chế HĐND Thành phố, từ thực trạng thiếu biên chế so với quy định, việc UBND trình HĐND quyết định giao bố sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập thuộc UBND quận, huyện, thị xã, Sở GD&ĐT để triển khai thực hiện Quyết định của Trung ương, Thành ủy là đúng thẩm quyền, có đủ căn cứ pháp lý và hết sức cần thiết, góp phần đáp ứng yêu cầu của việc đảm bảo chất lượng giáo dục các bậc phổ thông trên địa bàn TP.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, từ tháng 1/2024 TP Hà Nội điều chỉnh tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước là 116.185 biên chế.

Trong đó, trong đó số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND TP. Hà Nội là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTW ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của TP Hà Nội năm 2024.

Nghị quyết cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024 cho Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện, thị xã. Trong đó, giao 447 biên chế viên chức các trường THPT; 1.033 biên chế viên chức các trường THCS; 977 biên chế viên chức các trường tiểu học; 191 biên chế viên chức các trường mầm non.

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội giao UBND tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục theo đúng Nghị quyết, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao. Chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nâng mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.