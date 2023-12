TP.HCM chính thức miễn học phí cho học sinh bậc trung học cơ sở

Hội đồng nhân dân TP.HCM tại kỳ họp thứ 13 khóa X (kỳ họp cuối năm) vừa thông qua Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố năm học 2023 - 2024.

Theo nghị quyết này, năm học 2023 - 2024, tùy cấp học, nơi ở, học sinh sẽ được hỗ trợ học phí từ 100.000 - 300.000 đồng/tháng. Cụ thể, học sinh bậc trung học cơ sở sẽ được hỗ trợ 100% (tức miễn học phí). Bậc trung học phổ thông, cha mẹ sẽ đóng thêm 100.000 - 120.000 đồng/tháng so với mức hiện hành.

Đối với bậc nhà trẻ - mẫu giáo, khu vực I cha mẹ sẽ đóng thêm 160.000 - 200.000 đồng/tháng; khu vực II, Thành phố không hỗ trợ, mức đóng là 100.000 - 120.000 đồng/tháng. Riêng bậc tiểu học, học sinh được miễn học phí được quy định tại Luật Giáo dục. Thời gian áp dụng miễn giảm học phí: Năm học 2023 – 2024, bắt đầu từ tháng 9/2023 từ nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Đặc biệt, trẻ mầm non ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ được hỗ trợ tiền đò và ăn trưa, ngoài chế độ hỗ trợ chung theo quy định. Cụ thể, được hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/tháng; tiền đò và ăn trưa cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An (gồm cả 3 bậc học phổ thông) là 990.000/học sinh/tháng. Thời gian áp dụng từ 01/01/2024 và không quá 9 tháng/năm học.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 1.847 tỷ đồng; trong đó, chi miễn học phí bậc trung học cơ sở là 1.108 tỷ đồng (gồm công lập 1.042 tỷ đồng, ngoài công lập 66 tỷ đồng). Khu vực I (thành thị) gồm TP Thủ Đức và các quận nội thành; khu vực II (nông thôn) là 5 huyện gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Trước đó, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã có tờ trình, đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố chi 1.847 tỷ đồng để hỗ trợ học phí nhằm chia sẻ gánh nặng với các bậc cha mẹ khi kinh tế khó khăn, trong đó học sinh trung học cở sở được hỗ trợ 100%.

Mức hỗ trợ học phí ở các bậc học tại TP.HCM.

Ủy ban nhân dân TP.HCM cho biết năm 2023, kinh tế Việt Nam nói chung, của Thành phố nói riêng đã từng bước ổn định, phục hồi nhưng đời sống người dân còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Doanh nghiệp giảm lao động, nhiều người mất việc, không còn thu nhập. Việc hỗ trợ học phí là cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng với cha mẹ và học sinh.

Từ năm học 2021 – 2022, thời điểm dịch Covid-19 hoành hành và tác động lớn đến mọi hoạt động đời sống của người dân, TP.HCM đã ban hành các chính sách hjỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh các cấp học, bậc học trên toàn địa bàn, tạo tác động tích cực, hợp lòng dân cũng như tạo sự an tâm và động lực cho các bậc cha mẹ và người dân thành phố. Đến năm học 2022 – 2023, Hội đồng nhân dân TP.HCM tiếp tục phát huy, ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh ở tất cả các cấp học, bậc học.

Từ tháng 7/2023, tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngành giáo dục TP.HCM đã xây dựng và tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh phổ thông, trước hết là đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Theo Nghị số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thì mức trần học phí công lập đến năm 2026 tăng từ 2 - 5 lần so với quy định gần nhất hồi năm 2015.

Do đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, gây tác động tiêu cực đến các hoạt động của xã hội, trong đó đời sống kinh tế và thu nhập của người dân bị sa sút trầm trọng. Thay vì từng bước triển khai Nghị định 81 theo lộ trình, nhiều địa phương cả nước, trong đó có TP.HCM đã có các chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh.

Cụ thể, năm học 2021 – 2022, TP.HCM đã hỗ trợ miễn học phí với kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng; bao gồm: Hỗ trợ học kỳ I là 427 tỷ đồng, hỗ trợ học kỳ II là 533 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của Thành phố. Năm học 2022 – 2023, Thành phố đã hỗ trợ học phí với kinh phí trên 1.500 tỷ đồng.