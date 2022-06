Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 106.586 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT không chuyên, 102.954 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh. Đây là kỳ thi đầu tiên trong năm 2022, lại có quy mô thí sinh dự thi lớn, vì vậy công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được xác định là phần việc quan trọng nhất.

Hiện nay, Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, toàn thành phố dự kiến thành lập 210 điểm thi với 4.550 phòng thi, ngoài ra còn chuẩn bị thêm các điểm thi dự phòng nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và các tình huống phát sinh. 17.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên được điều động, trong đó 14.000 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, số còn lại tham gia phục vụ, bảo vệ điểm thi.

Với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023, Hà Nội cũng có hướng dẫn về việc tuyển sinh đối với thí sinh diện F0; thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và thí sinh thuộc diện F1. Cụ thể, những thí sinh diện F0 được xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập không chuyên hoặc có nguyện vọng tham dự kỳ thi sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng; các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ và thí sinh thuộc diện F1 cũng được bố trí dự thi phòng thi riêng. Các phòng thi này đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Theo UBND TP. Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 mỗi năm đều có thí sinh mới, phụ huynh mới, phòng thi mới… nên luôn chứa đựng nhiều yếu tố mới. Nhất là kỳ thi diễn ra giữa bối cảnh dịch bệnh nên việc tập huấn công tác thi càng cần thực hiện kỹ càng để thống nhất khi xử lý, góp phần hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra.

Đặc biệt năm nay một số thành viên có vai trò quan trọng trong tổ chức kỳ thi lớp 10 là Sở Giao thông vận tải đã được yêu cầu bám sát kế hoạch chỉ đạo UBND TP, phối hợp đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi vào lớp 10; giao Thanh tra Sở phối hợp Công an thành phố xây dựng chi tiết kế hoạch cho từng địa điểm, cụm thi; đồng thời giao nhiệm vụ cho các đội thanh tra ở từng địa bàn phối hợp UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn tốt nhất cho kỳ thi.

Ngoài ra giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi và tuyển sinh trên địa bàn.

Liên quan đến các điểm thi, UBND TP. Hà Nội thông tin, một số đơn vị như quận Ba Đình đã báo cáo tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay có hơn 4.300 thí sinh tham gia dự thi, 182 phòng thi với 8 điểm thi đặt tại 3 trường THPT là: Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi và 5 trường THCS là: Ba Đình, Nguyễn Công Trứ, Thăng Long, Nguyễn Trãi và Nguyễn Tri Phương. Các điểm thi của quận đều đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất theo quy định. Tương tự tại huyện Chương Mỹ thời điểm hiện tại, huyện chuẩn bị khá đầy đủ cơ sở vật chất tại đây.

Tuyển sinh lớp 10 là kỳ thi có sức cạnh tranh lớn, tác động trực tiếp đến an sinh xã hội của TP. Hà Nội và luôn có sức nóng từ khâu tổ chức đến các khâu làm thi, công bố điểm... Chia sẻ với báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi vào lớp 10 THPT TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp thành phố và Ban chỉ đạo thi từng địa phương cần tập trung chỉ đạo, từng bước đổi mới, làm đến đâu chắc đến đó với quan điểm những gì tốt nhất mà nhà trường có được đều dành cho thầy cô và học sinh; quyết tâm tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, chất lượng.