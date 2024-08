Hành trình 12 năm N.H.O - Vững vàng vượt bão và phát triển

Nhận chìa khóa căn hộ 3 phòng ngủ tại The Dragon Castle Hạ Long, chị Nguyệt thầm cảm ơn sự sáng suốt của chồng. “Chồng tôi học ngành tài chính và có tiêu chuẩn riêng khi chọn chủ đầu tư. N.H.O có nhiều dự án tốt nhưng không ồn ào rầm rộ, sự điềm tĩnh của họ đã thuyết phục anh ấy”, chị Nguyệt chia sẻ.

Với 10.000 căn nhà chất lượng cao đã đi vào sử dụng, N.H.O đã trải qua hành trình 12 năm tại Việt Nam, vững vàng trước những biến động.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ VỚI KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CAO

Để bắt đầu kinh doanh tại thị trường Việt Nam, N.H.O đã mang sang đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc, đất nước đã có hơn một nửa thế kỷ phát triển chung cư cao tầng tại các thành phố lớn. Với bề dày kinh nghiệm tại Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Campuchia, ông Chung You Seok - Giám đốc Điều hành N.H.O nhanh chóng tìm ra những điểm chung giữa Hàn Quốc và Việt Nam: một đất nước cởi mở với các xu hướng hiện đại nhưng yếu tố gia đình, cộng đồng luôn được coi trọng. Và mục tiêu của N.H.O được xác lập “phát triển những ngôi nhà chất lượng và xây dựng cộng đồng thịnh vượng”.

Đội ngũ chuyên gia quốc tế K team với bề dày kinh nghiệm quốc tế tham gia các dự án của N.H.O.

Bắt đầu từ năm 2012, khi thị trường đang vào giai đoạn tăng trưởng nóng, chứng kiến hai cuộc khủng hoảng lớn trên thị trường bất động sản Việt Nam, đội ngũ lãnh đạo N.H.O luôn tâm niệm sự đổi mới là phẩm chất xuyên suốt, không thể thiếu của mỗi cá nhân trong tổ chức.

Ông Chung lựa chọn đối tác không chỉ dựa trên năng lực và kinh nghiệm, mà còn căn cứ vào hệ giá trị mà mỗi bên theo đuổi. Đồng hành và theo đuổi hệ giá trị bền vững của N.H.O là những chuyên gia hàng đầu thuộc các lĩnh vực liên quan.

Có thể kể đến ông Park Sang Jun, người có 20 năm kinh nghiệm thiết kế tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Park hiện đang là Giám đốc Điều hành SYPM, công ty chịu trách nhiệm hoàn thành quy trình cấp phép đối với các nhiệm vụ liên quan đến bản vẽ.

Ông Hyunjin Han, Giám đốc ADU cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm thiết kế tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiện tại ADU đảm nhiệm việc thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan… cho các dự án của N.H.O.

Handong, nhà thầu thi công các dự án của N.H.O đang được ông Jang Jang Su - Giám đốc Dự án dẫn dắt. Ông Jang có hơn 26 năm kinh nghiệm thi công các dự án cao cấp tại Hàn Quốc.

Với N.H.O, việc phát triển dự án bất động sản không chỉ là xây nhà. Các dự án của N.H.O được ví như một cỗ máy tính phức tạp, với phần cứng và phần mềm tương thích với nhau.

“Về phần cứng, chúng tôi cũng đang cung cấp các tòa nhà chất lượng, nội thất sang trọng cho các sản phẩm cao cấp. Nhưng không dừng lại ở đó, chúng tôi cũng đang cung cấp phần mềm tốt để đưa phần cứng đó vào cuộc sống” - ông Chung nói về chuẩn sống Hi LIFE như một “phần mềm” gắn kết, giúp gia tăng giá trị các “phần cứng”.

Hi LIFE - điều làm nên khác biệt tại các dự án của N.H.O đang được Alpha Plus đảm nhiệm. Ông Ryu Younghee - Giám đốc Alpha Plus có hơn 10 năm quản lý tại Bộ phận nhà ở của Samsung C&T với thương hiệu Raemian - tên tuổi lớn trong phân khúc căn hộ cao cấp của Hàn Quốc.

KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM CỦA MỌI QUYẾT ĐỊNH

Những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, vận hành với kinh nghiệm thực chiến tại nhiều quốc gia Châu Á như ADU, Handong, SYPM… đến nay vẫn tiếp tục đồng hành. “Sự gắn kết của chúng tôi còn là minh chứng cho sự nhất quán với giá trị xuyên suốt của N.H.O: khách hàng là trung tâm của mọi quyết định” - ông Chung nhấn mạnh.

Các sân chơi thể thao, công viên dành cho cộng đồng luôn là tiện ích được ưu tiên trong tất cả các dự án của N.H.O, trong ảnh là sân chơi tại dự án First Home Bình Hòa - An Giang. Nguồn: N.H.O.

Sự nghiêm ngặt của N.H.O trong việc lựa chọn đối tác cũng như chiêu mộ nhân tài: mọi hoạt động, quyết định được đưa ra đều được đặt trên tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm.

Điều này được thể hiện qua việc bàn giao nhà ngay trong thời kỳ dịch Covid hoành hành, N.H.O đã chủ động trang bị thang máy không chạm để giảm rủi ro y tế và thuận lợi hơn cho khách hàng, dù tính năng này không nằm trong thiết kế ban đầu dự án The Dragon Castle.

Để các bố mẹ trẻ có thể vừa dành thời gian cho con vừa chăm sóc thể chất, N.H.O thiết kế các khu tiện ích thông minh, an toàn trong nội khu để cha mẹ vừa tập gym hay cafe trò chuyện mà vẫn có thể để mắt tới con.

Hay hiểu nỗi băn khoăn của những cư dân trẻ nơi đây trong việc giáo dục con cái, N.H.O ưu tiên phát triển thư viện dành cho trẻ em với những đầu sách tinh tuyển, hấp dẫn, tạo thói quen đọc sách từ sớm cho mỗi cư dân nhí. Tất cả chi tiết như vậy đều được N.H.O quan sát, điều chỉnh trong quá trình thiết kế, vận hành, dựa trên thói quen và nhu cầu khách hàng.

“Chúng tôi ưu tiên công năng và tiết giảm tối đa những chi tiết thừa thãi nếu chúng không mang lại lợi ích gì cho người dùng”, ông Hyunjin Han, Giám đốc ADU chia sẻ về thiết kế kiến trúc.

Trong thời gian tới, cùng với việc phát triển các dự án nhà ở thương mại tại các thành phố lớn, N.H.O mở ra cơ hội đồng hành thịnh vượng với các đại lý bán hàng. Cam kết chất lượng tối ưu cho các dự án mà công ty phát triển, chính sách bán hàng tốt, cùng những sản phẩm hoàn hảo, N.H.O kỳ vọng sẽ đồng thời mang lại lợi ích tối ưu cho cả khách hàng và các đại lý.