Hawee M&E giữ vững top 500 doanh nghiệp hàng đầu

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hawee M&E lọt vào danh sách này, lần lượt ở các vị trí 462 trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất và vị trí 261 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất. Đây cũng là thành quả nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhân viên Hawee M&E trong suốt năm 2021 với kết quả là doanh số vượt trên 40% so với kế hoạch đề ra, đạt 2.400 tỷ đồng.

SẢN PHẨM LÀM RA PHẢI NHẬN ĐƯỢC SỰ TRÂN TRỌNG CỦA KHÁCH HÀNG

Đại diện Hawee Group cho biết, các giải thưởng chưa bao giờ là đích đến của Hawee, mục tiêu quan trọng nhất với mỗi cán bộ nhân viên công ty là “làm ra những sản phẩm được khách hàng tôn trọng”. Điều này cũng được ghi rõ trong tầm nhìn của Hawee: “Trở thành tập đoàn đa lĩnh vực, Hawee kiến tạo những sản phẩm được thế giới tôn trọng. Chúng tôi làm điều đó bằng cả trí tuệ và trái tim người Việt”.

Quả thực, nhìn lại hành trình gần 20 năm phát triển của doanh nghiệp, tất cả các dự án đều được làm bằng sự nhiệt huyết và quyết tâm về một sản phẩm “toàn diện” của người Hawee.

Chính những nỗ lực và quyết tâm đó khiến Hawee tạo được ấn tượng với chủ đầu tư là một nhà thầu uy tín, và hầu hết các chủ đầu tư đều lựa chọn Hawee cho những lần hợp tác tiếp theo.

Năm 2016, Hawee đã đạt mốc 2000 tỷ đồng doanh số, gấp đôi so với năm 2015 và liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Việc Hawee được ghi nhận nằm trong danh sách Top 3 Nhà thầu Cơ điện uy tín Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất hay top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam không phải là điều quá bất ngờ cho hành trình nỗ lực trở thành “đối tác tin cậy của đối tác”.

ĐỀ CAO NỘI LỰC, VUN ĐẮP GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Từ năm 2020, Hawee Group đã bắt đầu cho chiến lược trở thành tập đoàn đa ngành khi không chỉ dừng chân ở vai trò của một nhà thầu cơ điện hay tổng thầu EPC năng lượng tái tạo, mà còn bắt đầu đầu tư sang các lĩnh vực khác như bất động sản, nông nghiệp. Tuy nhiên sứ mệnh mà Hawee tin tưởng vẫn không thay đổi “Tạo ra những thành quả bền vững vì một Việt Nam hiện đại, an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn”.

Trong lĩnh vực cơ điện, Hawee M&E quyết định chuyển hướng chiến lược khi Tập trung vào các dự án có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, nhằm khẳng định vị thế là một nhà thầu cơ điện của những công trình đẳng cấp bao gồm các dự án bất động sản cao cấp, các tòa nhà hạng A, khu nghỉ dưỡng 5 sao, Data Center, Bệnh viện, các khu công nghiệp - chế xuất.

Gói thầu Plot B7 - dự án Masteri Centre Point - Quận 9 - TPHCM với giá trị cơ điện lên đến 700 tỷ đồng cũng đang là dự án trọng điểm của Hawee M&E.

Để làm được điều này, các tiêu chí về sự an toàn - tiện nghi với giá trị công nghệ cao là điều mà Hawee M&E đặt ra với quan điểm đồng hành cùng chủ đầu tư để kiến tạo giá trị cho dự án. Theo đó, Hawee tập trung vào đầu tư cho con người và đào tạo con người. Hawee là một trong số không nhiều doanh nghiệp thực sự tập trung vào công tác đào tạo và đào tạo theo nhu cầu công việc. Mỗi năm, hàng chục khóa đào tạo cho công nhân, kỹ sư, quản lý dự án được tổ chức để cập nhật xu hướng công nghệ, cách thức quản lý dự án theo chuẩn PMI.

Đặc biệt hơn, Hawee đề cao sự chính trực, đổi mới và quan trọng nhất là hiệu quả. Theo đó, mọi người Hawee đều thấm nhuần quan điểm “nói là phải làm, làm được thì mới nói”, không ngừng tìm kiếm những giải pháp mới để mang đến hiệu quả cho tất cả các bên bao gồm khách hàng, đối tác, và chính bản thân mỗi cán bộ - nhân viên.

Giai đoạn 2020 - 2021 là nước đệm cho quá trình triển khai chiến lược 2021 - 2025. Hawee chủ động lựa chọn tham gia vào các công trình có độ khó cao ở các loại hình dự án khác nhau như tuyến đường sắt đô thị trên cao Nhổn - Ga Hà Nội, khu nghỉ dưỡng 5-sao Wyndham Dragon Đồ Sơn, và mới đây nhất là bộ đôi dự án của chủ đầu tư Masterise - Waterfront và Centrepoint - những dự án cao cấp với tỉ lệ đầu tư cho hạng mục cơ điện cao, từ đó khẳng định vị thế của mình Hawee chắc chắn sẽ không dừng lại ở vị trí 462 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Với cách làm việc đề cao sự bền vững và đặc biệt với mong muốn góp phần cho một Việt Nam hiện đại, an toàn, mạnh khỏe và hạnh phúc hơn, chắc chắn Hawee ME nói riêng và Hawee Group nói chung sẽ còn tiến xa trong hành trình “trở thành tập đoàn đa ngành, kiến tạo những sản phẩm được thế giới tôn trọng” của mình.

Hawee M&E (Công ty Cổ phần Hawee Cơ điện) là một trong 5 thành viên thuộc Hawee Group, được thành lập năm 2004. Hiện Hawee Group tập trung vào các lĩnh vực: cơ điện, sản xuất và thương mại; chủ đầu tư – tổng thầu năng lượng tái tạo, bất động sản và nông nghiệp.