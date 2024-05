Hệ sinh thái sản phẩm “Công nghệ từ trái tim” của Viettel Software gây chú ý tại Nhật Bản

TIÊN PHONG ĐỔI MỚI TẠO SỰ KHÁC BIỆT

Gia công phần mềm (IT Outsourcing) vẫn luôn là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam “tiến quân” sang Nhật Bản. Ngoài lợi thế cạnh tranh về chi phí, Viettel Software khẳng định sự khác biệt của mình với các sản phẩm công nghệ vượt trội về tính năng, được hoàn thiện từ trái tim, trí tuệ và sáng tạo của hơn 1000 chuyên gia IT tài năng.

Gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với giới doanh nghiệp Nhật Bản và cộng đồng công nghệ tại Triển lãm Japan IT Week là sản phẩm SMOS (Sales management & Operation System) - Hệ thống quản lý và điều hành bán hàng xuyên suốt từ giao chỉ tiêu, báo cáo, cảnh báo từ cấp Công ty xuống Chi nhánh, đến người bán hàng cuối cùng.

Đây là phần mềm quản lý bán hàng đầu tiên trên thị trường có khả năng tự động hóa toàn bộ quá trình điều hành, quản lý quá trình thực hiện, theo dõi và đánh giá các chỉ số trong kinh doanh. Ngoài ra, SMOS ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình phân tích xu hướng dữ liệu, nhằm đưa ra các đề xuất, cảnh báo trong nhiều hoạt động quản lý bán hàng của doanh nghiệp.

SMOS là phần mềm đầu tiên và duy nhất đáp ứng được 5 yếu tố quan trọng trong điều hành quản lý bán hàng: Nhanh - Kịp thời - Nhất quán - Thông suốt - Hiệu quả. Theo thực tế triển khai tại hệ thống 400 cửa hàng Viettel Store trên toàn quốc, SMOS đã thành công mang lại những lợi ích được minh chứng bằng con số như:

Tăng doanh thu 20-50% nhờ kiểm soát - thúc đẩy hoạt động bán hàng, giúp tăng doanh số nhờ tự động, tối ưu quy trình điều hành.

Tiết kiệm chi phí vận hành 10-20% nhờ giảm 100% thời gian làm báo cáo định kỳ ở tất cả các cấp trong tổ chức.

“Viettel Software sẽ không ngừng tiên phong đổi mới, sáng tạo cải tiến công nghệ, tính năng sản phẩm, nhằm mang lại giá trị về tăng trưởng doanh thu, tối ưu nguồn lực cho các doanh nghiệp. Chúng tôi tự tin chinh phục thị trường Nhật Bản với sản phẩm SMOS và dịch vụ gia công phần mềm ở các lĩnh vực Tài chính ngân hàng, Quản trị doanh nghiệp, Viễn thông”, đại diện Viettel Software cho biết.

TIỀM NĂNG CỦA VIETTEL SOFTWARE TẠI NHẬT BẢN

Nhật Bản đã và đang là “bàn đạp” của nhiều doanh nghiệp IT Việt trong quá trình “Go Global”. Tuy khả năng cạnh tranh khốc liệt nhưng cơ hội vẫn mở ra cho một doanh nghiệp IT mới như Viettel Software, nhờ vào tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, và nhiều lợi thế cạnh tranh khác mà không doanh nghiệp nào có được.

Trong năm 2022, Quốc hội Nhật Bản thông qua đạo luật thúc đẩy an ninh kinh tế. Theo đó, yêu cầu với các ngành kinh tế trọng điểm ứng dụng phần mềm khi chuyển giao công việc ra nước ngoài phải xem xét rõ đối tác nhận việc. Chính phủ và Doanh nghiệp Nhật Bản đề cao các yếu tố: sự uy tín về thương hiệu, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật an ninh mạng, nguồn nhân lực IT trẻ và bắt kịp xu thế công nghệ.

Viettel Software tự hào là thành viên Tập đoàn Viettel với lợi thế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông đa quốc gia, trải dài từ Châu Á, Châu Mỹ đến Châu Phi. Hiện nay, thương hiệu Viettel không còn là thương hiệu của riêng doanh nghiệp mà còn gắn với hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới, hiện đại, thân thiện, tại các quốc gia Viettel đầu tư. Ngoài ra đội ngũ chuyên gia IT trẻ tại Viettel Software luôn cập nhật và ứng dụng những công nghệ mới nhất như AI, IoT, Blockchain, Big data,..trong phát triển phần mềm.

Chính vì thế, sự hiện diện lần đầu tiên của Viettel Software tại Japan IT Week 2024 đã ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) ghé thăm gian hàng Viettel Software.

Chiều ngày 25/4, ông Takahide Kako, Sales Manager Công ty E-Globaledge (EG) đã có cuộc ghé thăm gian hàng Viettel Software và đưa ra nhận định: “Tôi nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Viettel Software tại Nhật Bản, bởi công ty đã có sự uy tín về mặt thương hiệu, kinh nghiệm và năng lực triển khai phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trong Tập đoàn Viettel và nhiều doanh nghiệp Nhật Bản khác tại Việt Nam. EG và Viettel Software sẽ là đối tác chiến lược của nhau, thúc đẩy sức hút, mở ra cơ hội kinh doanh giữa hai bên”.

Ông Kako ghé thăm gian hàng Viettel Software.

Trong ba ngày diễn ra triển lãm Japan IT Week 2024, Viettel Software đã tiếp đón hơn 500 lượt khách ghé thăm gian hàng và đề xuất trao đổi hợp tác, trong đó có các doanh nghiệp lớn như NTT Data, SK Group, TMA Tech Group, Deloitte, SoftBank,...Sự hiện diện lần đầu tiên của Viettel Software tại triển lãm là một dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội mới để chứng minh năng lực và tạo dựng sự uy tín trong cộng đồng công nghệ toàn cầu, đặc biệt là Nhật Bản, thị trường xuất khẩu phần mềm lớn nhất Việt Nam.