Hiện trường máy bay rơi làm 62 người chết ở Indonesia

Những năm qua, Indonesia - quốc gia với hơn 13.000 hòn đảo - chứng kiến nhiều vụ tai nạn hàng không và đường biển do cơ sở hạ tầng cũ kỹ và sự yếu kém trong việc thực thi các quy tắc an toàn. Tháng 10/2018, một máy bay Boeing 737 MAX 8 do hãng hàng không Lion Air vận hành cũng rơi xuống biển sau khi cất cánh từ Jakarta, khiến toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Năm 2014, chiếc máy bay ký hiệu 8501 của AirAsia Indonesia cũng rơi xuống biển Java khi đang bay từ Surabaya đến Singapore, cướp đi sinh mạng của tất cả 162 người trên máy bay - Ảnh: CNBC