Xuất khẩu của Mỹ sụt mạnh vì thương chiến

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện sự suy giảm trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa bằng tàu container của Mỹ từ tháng 1-4/2025, được tính bằng lượng đơn vị container tương đương 20 feet (TEU) dựa trên dữ liệu từ công ty dữ liệu thương mại toàn cầu Panjiva.

Trong 3 tháng đầu năm, con số này tăng đều đặn với mức tăng mạnh nhất là 21% vào tháng 3 do các doanh nghiệp đẩy nhanh xuất khẩu trước thềm thuế quan mới của ông Trump.

Sang tháng 4, tổng hàng hóa xuất khẩu của Mỹ qua các hãng vận tải biển giảm mạnh xuống còn 57.300 TEU, giảm 78% so với tháng trước. Xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc trong tháng 4, cũng giảm mạnh khi số lượng container giảm 77% so với tháng trước.

Vì lượng hàng xuất khẩu giảm trong tháng 4, một số cảng lớn của Mỹ cũng ghi nhận hoạt động sụt giảm mạnh. Dưới đây là thay đổi về số lượng TEU được đặt tại 10 cảng biển của Mỹ từ tháng 1 đến tháng 5/2025.

Theo đó, xuất khẩu bằng tàu container từ cảng New Orleans giảm gần 24%, từ cảng Los Angeles giảm 17%. Các cảng New York và New Jersey ghi nhận mức sụt giảm 13%.

Ngày 12/5, Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận bước đầu, theo đó cùng đưa mức thuế quan có đi có lại với hàng hóa của nhau về mức 10% trong 90 ngày. Cộng với thuế quan 20% đã áp đặt do vấn đề chất gây nghiện fentanyl, thuế quan bổ sung của chính quyền Trump với hàng Trung Quốc hiện là 30%. Thỏa thuận “đình chiến” thương mại này được dự báo sẽ tác động tới hoạt động thương mại của Mỹ trong thời gian tới.