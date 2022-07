Hiệu quả bảo vệ vaccine Covid-19 giảm dần, Bộ Y tế khuyến cáo tiêm mũi nhắc lại

Thông tin về tình hình tiêm chủng mũi nhắc lại vaccine Covid-19, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ khuyến cáo tiêm nhắc lại vaccine phòng Covid-19 để ngăn ngừa và phòng, chống dịch Covid-19.

Các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine phòng Covid-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới.

Đối với biến chủng Omicron, hiệu quả bảo vệ giảm rất nhanh do nồng độ kháng thể cần thiết để trung hòa virus ở mức cao hơn so với các biến chủng virus SARS-COV-2 trước đây. Do vậy những người đã tiêm mũi cơ bản nếu không tiêm mũi nhắc vẫn có nguy cơ mắc bệnh.

Người đã từng mắc Covid-19 vẫn có khả năng bị tái nhiễm và mắc các biến chứng của bệnh, bao gồm cả trẻ em và người lớn. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy người tái nhiễm vẫn có nguy cơ mắc bệnh mức độ nghiêm trọng và phải điều trị hồi sức tích cực.

PGS TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết tiêm mũi nhắc vaccine Covid-19 sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo vệ, qua đó giúp cho cơ thể được bảo vệ trước nguy cơ mắc Covid-19, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm số ca tiến triển bệnh nặng và ca tử vong.

Theo kết quả của một số nghiên cứu gần đây, những người đã tiêm vaccine liều cơ bản và bị mắc Covid-19, miễn dịch bắt đầu giảm ở tuần 10-19 sau tiêm. Nếu những người này được tiêm nhắc vaccine phòng Covid-19 thì sẽ khôi phục khả năng miễn dịch, duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus SARS-COV-2.

Về tình hình tiêm nhắc lại vaccine phòng Covid-19 mũi 3, bà Hồng cho biết trong 10 ngày (từ 17 – 26/6), tiến độ tiêm chủng mũi 3 đã tăng 2,5 lần so với 10 ngày đầu tháng 6, từ ngày 1 – 10/6 trung bình mỗi ngày chỉ có vài chục nghìn liều được tiêm chủng, thì 10 ngày gần đây mức độ ghi nhận trung bình tại tất cả các tỉnh, thành là 500.000 liều vaccine cho các mũi nhắc lại.

Tính đến ngày 26/6, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 44,4 triệu liều, đạt 66,6%, cũng trong 10 ngày gần đây tiến độ tiêm mũi 3 cho người lớn tăng 2,1% so với 10 ngày đầu tháng 6.

Về tiêm mũi 4, hiện Bộ Y tế đã có hướng dẫn triển khai tiêm cho tất cả các đối tượng thuộc diện nguy cơ gồm: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; và người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.

Đến 26/6, có 3,4 triệu người đã được tiêm nhắc mũi 4, trong 10 ngày gần đây tỷ lệ tiêm mũi 4 tăng 2,9 lần so với 10 ngày đầu tháng 6.

Bộ Y tế cũng cho biết hệ thống quản lý điều trị Covid-19 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ghi nhận, trong số 32.212 trường hợp tử vong do Covid-19 có tới 52,8% số tử vong là chưa tiêm vaccine phòng Covid-19; 29,8% đã tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi vaccine và chỉ có 7,3% đã tiêm 3 mũi.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam cũng chỉ ra kháng thể kháng SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron.

Do vậy, bà Hồng cho rằng với tình hình dịch Covid-19 hiện nay ở Việt Nam và việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ trên 65% ở người từ 18 tuổi trở lên, rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để tiêm nhắc mũi thứ 4.