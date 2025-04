Hoà Bình tiếp tục làm mới nhiều động lực, phấn đấu tăng trưởng trên 10% trong năm 2025

Theo báo cáo của Tỉnh Uỷ Hoà Bình, tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 1/2025 của tỉnh ước tăng 12,76% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,19%; công nghiệp - xây dựng tăng 27,18%; dịch vụ tăng 5,91%; thuế sản phẩm giảm 5,64%.

NHỮNG CON SỐ TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Đóng góp vào mức tăng trưởng chung của tỉnh, có lẽ đây là lần đầu tiên lĩnh vực công nghiệp có bước tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 33,32% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo ước tăng 11,3%; ngành khai khoáng ước tăng 34,59%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 7,64%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 88,98%. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 1.530 triệu KWh.

Sự phát triển của ngành dịch vụ trong quý 1 có đóng góp tích cực vào mức tăng chung của cả tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 1 ước đạt 20.108 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động lưu thông hàng hóa và dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao, nhiều chương trình kích cầu, thu hút tiêu dùng được tổ chức thực hiện, hàng hóa cung ứng trên thị trường phong phú, giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Tỉnh cũng đã ban hành các kế hoạch thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch và liên kết, hợp tác du lịch năm 2025. Triển khai thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh năm 2025. Tiếp tục thực hiện nội dung chuyển đổi số về du lịch; duy trì và phát triển Cổng du lịch thông minh tỉnh.

Theo đó, trong quý 1, tổng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 1,65 triệu lượt khách, tăng 5,8% so với cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế là 230 nghìn lượt); tổng doanh thu ước đạt 1.680 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ, bằng 31% kế hoạch năm. Dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Xuất nhập khẩu của tỉnh cũng có nhiều khởi sắc ngay quý đầu tiên của năm. Kim ngạch xuất khẩu quý 1/2025 của tỉnh ước đạt 554,249 triệu USD, tăng 16,06% so với cùng kỳ, bằng 23,5% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 385,453 triệu USD, tăng 13,36% so với cùng kỳ, bằng 28,1% so với Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng được đẩy mạnh. Tỉnh đã nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. 3 tháng đầu năm 2025 ước có 104 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 800 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2024, số lượng doanh nghiệp cấp mới bằng 101%, số vốn đăng ký bằng 20,4%); 190 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh; 20 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 60 doanh nghiệp quay trở lại thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long: "Tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong quý 1/2025 của tỉnh Hoà Bình là những kết quả tích cực, tạo tiền đề để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị".

Cũng trong quý 1/2025, tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án mới và điều chỉnh chủ trương đầu tư 20 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.003 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2024, số dự án cấp mới tăng 07 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng khoảng 2.868 tỷ đồng).

Lũy kế đến hết quý 1/2025, trên địa bàn tỉnh có 750 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 522,55 triệu USD và 711 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 281.410 tỷ đồng. Ngoài ra, có 31 dự án đang hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 11.099 tỷ đồng.

TIẾP TỤC THỰC HIỆN 5 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

Lấy đà tăng trưởng từ quý 1, lãnh đạo tỉnh cho rằng quý 2/2025 Hòa Bình còn nhiều dư địa để tăng trưởng kinh tế theo kịch bản tăng trưởng đã được UBND tỉnh đề ra, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh đạt trên 10% để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Mặc dù nền kinh tế gặp phải nhiều thách thức không nhỏ từ bên ngoài lẫn bên trong như chính sách thuế quan của Mỹ đã tác động rất lớn đến xuất khẩu hàng hoá; những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, giải ngân vốn đầu tư công... song để duy trì đà tăng trưởng hiện nay, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục thực hiện 5 đột phá chiến lược, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách Nhà nước, ưu tiên các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đảm bảo các dự án trọng điểm có vốn ngoài ngân sách Nhà nước khởi công trước tháng 7/2025.

Mặt khác, thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời hơn nữa để tháo gỡ khó khăn, sớm khắc phục các điểm nghẽn, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2025, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác cấp, điều chỉnh biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Nâng cao chất lượng lựa chọn nhà đầu tư gắn với việc thực hiện rà soát, thu hồi các dự án chậm triển khai, không triển khai, dự án có dấu hiệu giữ đất, chờ cơ hội để chuyển nhượng, dự án vi phạm quy định của pháp luật.

Đồng thời, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác thủy sản, tăng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP.

Tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo trong các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được thành lập và các dự án sản xuất công nghiệp trọng điểm.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường công tác quản lý thị trường tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa và xuất khẩu.

Đầu tư “làm mới” ngành du lịch; thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, riêng biệt, có khả năng cạnh tranh cao. Thực hiện tốt các nội dung hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng…

Theo đánh giá của tỉnh uỷ Hoà Bình, kết quả ấn tượng có được trong quý 1/2025 là nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị Tỉnh. Năm 2025, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao (9%).

Để hoàn thành mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực tiễn, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản ứng kịp thời và có giải pháp hiệu quả, tạo đà thu hút đầu tư.