HP EliteBook x360 1040 G11 AI PC cùng bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 7: Nâng tầm trải nghiệm doanh nghiệp với sức mạnh AI

NÂNG TẦM HIỆU SUẤT LÀM VIỆC

HP EliteBook x360 1040 G11 AI PC được trang bị bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra 7 mới nhất với nền tảng Intel vPro®, mở khóa sức mạnh AI cho doanh nghiệp. Sự kết hợp này không chỉ mang lại hiệu năng xử lý vượt trội mà còn tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, giúp máy luôn hoạt động mát mẻ và êm ái mà vẫn đảm bảo sức mạnh của CPU khi cần chạy các tác vụ nặng.

Đi kèm với bộ xử lý mạnh mẽ là giải pháp HP Smart Sense, một hệ thống quản lý năng lượng thông minh dựa trên AI. Giải pháp này giúp cải thiện hiệu năng máy đến 40% và giúp máy chạy êm hơn 40% so với các phiên bản trước. HP Smart Sense hỗ trợ bởi AI học hỏi từ hành vi sử dụng của người dùng để tự động điều chỉnh hiệu suất và tiêu thụ điện năng, đảm bảo máy luôn hoạt động ở trạng thái tối ưu.

Ví dụ, khi bạn đang thực hiện các tác vụ đòi hỏi xử lý nặng như chỉnh sửa video 4K hay chạy mô phỏng phức tạp, HP Smart Sense sẽ tự động tăng cường hiệu suất. Ngược lại, khi bạn chỉ duyệt web hay soạn thảo văn bản, nó sẽ giảm công suất để tiết kiệm pin. Không chỉ có thế, HP Smart Sense tự động điều chỉnh cài đặt hệ thống, đồng thời cung cấp các tính năng hỗ trợ thông minh như giảm tiếng ồn xung quanh, tự động điều chỉnh độ sáng màn hình và nhận diện khuôn mặt.

TẬN DỤNG SỨC MẠNH AI TRONG MỌI TÁC VỤ CÔNG VIỆC

Một trong những tính năng nổi bật của HP EliteBook x360 1040 G11 AI PC là phím tắt trợ lý ảo Copilot. Được tích hợp sẵn vào bàn phím, phím tắt này cho phép người dùng nhanh chóng truy cập vào trợ lý AI mạnh mẽ của Microsoft, kết hợp cùng sức bật từ bộ xử lý Intel® Core™ Ultra, Copilot được xử lý với tốc độ nhanh và ấn tượng hơn.

Copilot không chỉ là một trợ lý thông thường mà còn là một công cụ đa năng, có khả năng hỗ trợ người dùng trong hầu hết các tác vụ công việc. Từ việc tóm tắt các cuộc họp dài, tạo bài thuyết trình ấn tượng, cho đến phân tích dữ liệu phức tạp và đề xuất giải pháp, Copilot có thể làm tất cả chỉ với vài câu lệnh đơn giản.

Ví dụ, khi cần chuẩn bị một bài thuyết trình quan trọng, bạn có thể yêu cầu Copilot tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, đề xuất cấu trúc bài thuyết trình, thậm chí tạo ra các slide mẫu với nội dung và hình ảnh phù hợp. Trong quá trình làm việc nhóm, Copilot có thể giúp bạn tóm tắt các ý kiến chính từ cuộc thảo luận, đề xuất các bước tiếp theo và thậm chí soạn thảo email follow-up cho các thành viên trong nhóm.

Dòng PC này của HP còn mang đến trải nghiệm cộng tác từ xa vượt trội nhờ sự kết hợp giữa công nghệ âm thanh và hình ảnh tiên tiến. Hệ thống loa được tinh chỉnh bởi Poly, với khả năng tự điều chỉnh âm thanh và lọc tiếng ồn dựa trên AI, đảm bảo chất lượng âm thanh trong trẻo trong mọi môi trường. Kết hợp cùng camera 5MP tích hợp các tính năng xử lý hình ảnh AI như tự động điều chỉnh ánh sáng và làm mịn da, hệ thống này đảm bảo bạn luôn xuất hiện chuyên nghiệp trong mọi cuộc họp video. Sự kết hợp này nâng tầm trải nghiệm cộng tác từ xa, xóa nhòa khoảng cách địa lý và tối ưu hóa hiệu quả làm việc nhóm.

BẢO MẬT TOÀN DIỆN VÀ TỐI ƯU VỚI HP WOLF SECURITY

Bảo mật là giá trị cốt lõi mà dòng laptop doanh nghiệp HP luôn theo đuổi và phát triển trong nhiều năm qua. Với HP EliteBook x360 1040 G11 AI PC, HP đã đưa giải pháp bảo mật HP Wolf Security tiến thêm một bước với sức mạnh AI.

HP Wolf Security là một “hệ thống phòng thủ” đa lớp, hoạt động từ cấp độ phần cứng đến phần mềm, bảo vệ máy tính từ khi khởi động, giám sát liên tục các hoạt động và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn trước khi chúng có thể gây hại. Với sự hỗ trợ của AI, HP Wolf Security có khả năng học hỏi và thích nghi liên tục. Nó phân tích hành vi của người dùng và các ứng dụng để phát hiện những dấu hiệu bất thường, từ đó ngăn chặn các cuộc tấn công zero-day hay các loại malware mới chưa được biết đến. Một tính năng đáng chú ý là khả năng cô lập các tệp và ứng dụng đáng ngờ trong môi trường ảo an toàn. Điều này cho phép hệ thống kiểm tra kỹ lưỡng mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của máy tính.

Ngoài ra, HP Wolf Security còn tích hợp các công nghệ bảo mật tiên tiến như Sure Start (tự động khôi phục BIOS khi bị tấn công), Sure Click (bảo vệ trình duyệt web), và Sure Sense (sử dụng AI để phát hiện và ngăn chặn malware).

HP EliteBook x360 1040 G11 AI PC không chỉ thông minh mà còn mang đến sự linh hoạt ngay trong thiết kế xoay gập 360 độ. Chiếc PC này có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ laptop, tablet, tent và stand, phù hợp với mọi tình huống làm việc.

Màn hình cảm ứng 14 inch với độ phân giải cao và công nghệ chống chói giúp bạn làm việc thoải mái trong mọi điều kiện ánh sáng. Bàn phím được thiết kế với độ nảy tốt và đèn nền, tạo trải nghiệm gõ thoải mái ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Đặc biệt, với trọng lượng chỉ khoảng 1,18kg và độ mỏng ấn tượng, HP EliteBook x360 1040 G11 AI PC là người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến công tác hay làm việc từ xa.

Với các chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp công nghệ toàn diện để nâng cao hiệu suất và bảo mật, HP EliteBook x360 1040 G11 AI PC chắc chắn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho doanh nghiệp bước vào tương lai, nơi AI sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mọi khía cạnh của công việc.

* Tính năng nổi trội:

Window 11 Pro dành cho doanh nghiệp;

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 7 kết hợp cùng giải pháp HP Smart Sense;

Hiệu suất âm thanh trong trẻo từ loa Poly Studio, Dynamic Voice Leveling và AI Noise Reduction;

Trọn bộ giải pháp bảo mật HP Wolf Security và khả năng quản lý hoàn chỉnh;

Duy trì kết nối với các tùy chọn nâng cao Wi-Fi 6E và 5G.