HP Laser MFP 136w & Laser 108w: Giải pháp in ấn hàng đầu cho nhu cầu in đơn giản

Và HP đã có câu trả lời hoàn hảo với hai mẫu máy in Laser MFP 136w và Laser 108w. Cùng khám phá những ưu điểm của 2 mẫu máy in này.

CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI, CHI PHÍ TỐI ƯU

HP Laser MFP 136w & HP Laser 108w là hai máy in thuộc dòng HP Laser 100 dành cho người dùng với nhu cầu in ấn đơn giản và số lượng in vừa phải. Hai mẫu máy in này được thiết kế phù hợp với các văn phòng hay team làm việc cỡ nhỏ (1-5 người), người dùng cá nhân tại nhà, tại văn phòng,...

HP Laser 108w (4ZB80A) có khả năng in đen trắng lên tới 20 trang mỗi phút, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc. Độ phân giải in ấn lên tới 1200x1200 dpi, đảm bảo mọi văn bản và hình ảnh đều rõ ràng và chi tiết. Trong khi đó, HP Laser MFP 136W (4ZB86A) là mẫu máy in đa chức năng, kết hợp in, quét và sao chép trong một thiết kế nhỏ gọn. Với tốc độ in lên đến 21 trang/phút và chất lượng in sắc nét đạt 1200 x 1200 dpi, HP Laser MFP 136w đảm bảo mọi tài liệu luôn chuyên nghiệp và rõ ràng.

HP Laser MFP 136w và HP Laser 108w đều sử dụng hộp mực laser HP 110A dung lượng lớn, cho phép in lên đến 1.500 trang. Trong khi đó, theo báo cáo của IDC về xu hướng sử dụng máy in văn phòng năm 2023, các dòng máy in laser đơn sắc phân khúc văn phòng nhỏ thông thường có mức tiêu thụ 800 - 1000 trang in /hộp mực.

Như vậy, với khả nang in số trang nhiều hơn của hai mẫu máy HP Laser MFP 136w và HP Laser 108w giúp giảm đáng kể tần suất thay thế mực in, từ đó tiết kiệm cả chi phí vận hành lẫn thời gian bảo dưỡng. Đây là sự đầu tư thông minh cho những doanh nghiệp hay người dùng cá nhân muốn giảm thiểu chi phí mà vẫn đạt hiệu suất làm việc cao.

IN TỪ XA VỚI ỨNG DỤNG HP SMART

Ứng dụng HP Smart trên hai mẫu máy này mang đến trải nghiệm in ấn hiện đại với khả năng kết nối wifi/bluetooth và điều khiển từ xa qua smartphone một cách dễ dàng. Khi sử dụng HP Smart, người có thể dễ dàng kết nối máy in với điện thoại hoặc máy tính bảng, in ấn tài liệu từ bất cứ đâu. Không chỉ vậy, ứng dụng còn cho phép quản lý máy in một cách hiệu quả, từ việc theo dõi mực mực, giấy đến việc khắc phục sự cố đơn giản.

Một trong những điểm nổi bật của HP Smart là khả năng tích hợp với các dịch vụ đám mây phổ biến như Google Drive, Dropbox, giúp bạn in tài liệu trực tiếp từ đám mây. Bạn cũng có thể tùy chỉnh giao diện ứng dụng theo sở thích cá nhân, tạo các phím tắt để truy cập nhanh các chức năng thường dùng.

Hơn nữa, HP Smart còn hỗ trợ tính năng quét thông minh, cho phép quét tài liệu, hình ảnh và chuyển đổi chúng thành các định dạng file phổ biến như PDF, JPEG. Tính năng này rất tiện lợi cho cá nhân thường xuyên cần quét tài liệu để lưu trữ hoặc chia sẻ.

HP Laser MFP 136W hỗ trợ in di động qua Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ và Wi-Fi Direct. Thiết bị hỗ trợ các kích thước giấy A4, A5, B5 (JIS), Oficio, và các loại phong bì DL, C5, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người dùng.

Dòng HP Laser 108w, với kích thước nhỏ gọn 178 x 215 x 331 mm và trọng lượng chỉ 4.18kg, phù hợp cho các không gian làm việc hạn chế. Máy có cổng kết nối USB 2.0, thuận tiện cho việc in ấn trực tiếp từ máy tính.

GIÁ TRỊ TỪ THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Với hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, HP không chỉ mang đến những sản phẩm công nghệ hiện đại mà còn luôn lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Các dòng máy in HP, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, được thiết kế với giá thành hợp lý, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư.

Bên cạnh đó, chương trình bảo hành uy tín đổi mới 1 - 1 trong 30 ngày cho thấy cam kết của HP về chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Đây chính là lý do vì sao HP luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Mỗi quyết định đầu tư đều mang ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Máy in, một công cụ đơn giản, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả làm việc và quản lý chi phí.

Với nhu cầu in ấn ngày càng cao nhưng nguồn lực hạn chế, doanh nghiệp nhỏ cần giải pháp công nghệ thông minh. HP Laser MFP 136w và HP Laser 108w không chỉ là những chiếc máy in, chúng còn là công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và tăng tính chuyên nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại.