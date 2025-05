Quảng cáo sáng tạo trong ngành game chiếm 53% tổng chi tiêu quảng cáo

AppsFlyer vừa công bố báo cáo thực trạng tối ưu hóa sáng tạo năm 2025 (State of creative optimization 2025), phân tích chuyên sâu các xu hướng sáng tạo trong quảng cáo di động, đồng thời nêu bật vai trò của yếu tố cảm xúc trong việc nâng cao hiệu quả chiến dịch. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ 1,1 triệu video quảng cáo từ 1.300 ứng dụng cả game và non-game.

Ngoài ra, báo cáo cho thấy quảng cáo sáng tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng; tuy nhiên, các nhà tiếp thị đang ngày càng đa dạng hóa chiến lược sáng tạo. Trong ngành game, top 2% mẫu quảng cáo sáng tạo vẫn chiếm 53% tổng chi tiêu quảng cáo, trong khi con số này ở mảng non-game chỉ còn 43%. Khoảng cách 10% này phản ánh xu hướng mở rộng thử nghiệm sáng tạo nhằm giảm sự nhàm chán của người xem quảng cáo và phân hóa nội dung theo từng nhóm người dùng cụ thể.

Đáng chú ý, tốc độ sản xuất sáng tạo đang tăng mạnh, đặc biệt ở ngoài lĩnh vực game. Các ứng dụng non-game có ngân sách cao ghi nhận mức tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, trung bình đạt 2.365 biến thể mỗi quý và vượt 80% so với tốc độ tăng trưởng của ngành game. Tuy vậy, các ứng dụng game hàng đầu vẫn dẫn đầu về số lượng với 2.743 biến thể mỗi quý. Trong khi đó, nhóm game tầm trung có sự sụt giảm số lượng sản xuất so với năm ngoái trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Ông Adam Smart, Giám đốc sản phẩm Game tại AppsFlyer, cho biết có sự chuyển dịch rõ rệt trong chiến lược sáng tạo. Các nhà tiếp thị không chỉ mở rộng quy mô mà còn tăng cường tính đa dạng nội dung. Ở mảng game, các nhà quảng cáo chi tiêu lớn (trên 7 triệu USD mỗi quý) tạo ra gần gấp ba lần số lượng quảng cáo sáng tạo so với nhóm chi 4-7 triệu USD. Trong khi đó, ở lĩnh vực non-game, mức tăng trưởng phân bổ đồng đều hơn giữa các nhóm ngân sách, cho thấy mở rộng sáng tạo giờ đây không còn là đặc quyền của những “ông lớn” mà đã trở thành yêu cầu chiến lược cho mọi nhà quảng cáo.

Báo cáo AppsFlyer cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá hiệu quả quảng cáo một cách toàn diện, thay vì chỉ dựa vào các chỉ số tương tác hay lượt cài đặt ban đầu. Đơn cử trong lĩnh vực game, quảng cáo có sự góp mặt của ca sĩ giúp tăng tới 50% tỷ lệ giữ chân người dùng sau 7 ngày, cao hơn hẳn so với quảng cáo có diễn viên điện ảnh, dù ngân sách đầu tư cho nhóm ca sĩ chỉ bằng khoảng 10% so với diễn viên điện ảnh. Điều này cho thấy lựa chọn yếu tố sáng tạo không chỉ cần thu hút sự chú ý ban đầu, mà còn phải tạo được ảnh hưởng lâu dài đến hành vi người dùng.