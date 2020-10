HSG trở lại câu lạc bộ doanh nghiệp lợi nhuận nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/9/2020).

Theo đó, sản lượng tiêu thụ quý 4 ước đạt 525.227 tấn và doanh thu ước đạt 8.349 tỷ đồng, tăng lần lượt 46% và 31% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 ước đạt 400 tỷ đồng, lớn gấp 4,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/10/2019 đến ngày 30/9/2020), sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 1.622.653 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 108% kế hoạch; doanh thu ước đạt 27.538 tỷ đồng, đạt 98,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 98,4% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng, lớn gấp 3 lần so với cùng kỳ, lớn gấp 2,8 lần so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của HSG niên độ tài chính 2019-2020 so với niên độ tài chính 2018-2019.

Với kết quả kinh doanh đạt được trong niên độ tài chính 2019-2020, HSG đã chính thức trở lại câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ.



Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khởi đầu vào tháng 3/2018 đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến các nền kinh tế trên toàn thế giới. HSG cũng không là ngoại lệ trong sự tác động này và bị lọt ra khỏi câu lạc bộ doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ.

Nhưng chính từ thời điểm đó, HSG bắt đầu cho một công cuộc chuyển mình. Sau hơn 2 năm quyết liệt thực thi những chiến lược kinh doanh khác biệt, HSG đã giải quyết thành công 3 bài toán lớn và bắt đầu thu về những trái ngọt đầu tiên, minh chứng bằng những con số biết nói đạt được trong niên độ tài chính 2019-2020.

Thứ nhất là HSG chủ trương không chạy theo sản lượng, không cạnh tranh về giá thay vào đó HSG tập trung thực hiện nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm, bán hàng vào các thị trường và các mặt hàng có biên lợi nhuận cao, khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của hệ thống 536 chi nhánh và cửa hàng trên toàn quốc để nâng cao tỷ lệ lợi nhuận gộp biên. Điều này dẫn đến lợi nhuận của HSG tăng mạnh trong những quý gần đây.

Thứ hai là việc HSG tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi hàng loạt chi nhánh thành cửa hàng theo mô hình chi nhánh tỉnh, nhờ đó bộ máy được tinh gọn, giảm chi phí quản lý đáng kể. Đồng thời, việc HSG vận hành thành công hệ thống ERP trong việc quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với trước đây.

Thứ ba là HSG chủ động quản lý hiệu quả các loại tài sản như hàng tồn kho, công nợ và các loại tài sản ngắn hạn khác đã tạo điều kiện để giảm mạnh dư nợ vay ngân hàng, từ đó tiết giảm chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Ngoài ra, việc tăng trưởng vượt bậc, đồng đều ở tất cả các thị trường xuất khẩu trong bối cảnh vô cùng khó khăn đã đóng góp lớn vào sản lượng và lợi nhuận của HSG.

Chính những bước tiến quan trọng trong chiến lược kinh doanh, từ tái cơ cấu đến quản lý hiệu quả chi phí và phát triển xuất khẩu đã giúp lợi nhuận của HSG tăng mạnh mẽ trong niên độ tài chính 2019-2020. Những dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cộng với những nền tảng chắc chắn và tiềm lực nội tại của HSG sẽ là động lực để HSG phát triển mạnh mẽ và có những bước tiến xa hơn trong thời gian sắp tới.