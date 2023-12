KBank mở chương trình rút thăm rút thưởng với tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật 2 tuổi

Với chương trình này, khách hàng khi đăng ký mở tài khoản trực tuyến K PLUS và thành công thiết lập hồ sơ cá nhân lần đầu trên ứng dụng K PLUS Việt Nam trong thời gian từ 30/11 - 31/12/2023 sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng iPhone 15 Pro Max 256GB từ K PLUS.

Đặc biệt hơn, khi thực hiện 1 giao dịch Thanh toán hóa đơn hoặc Nạp tiền di động (trả trước) bất kỳ trên K PLUS Việt Nam trong thời gian từ 30/11/2023 - 7/01/2024, khách hàng sẽ có thêm 1 cơ hội rút thăm nữa. Như vậy, mỗi khách hàng có tối đa 2 cơ hội rút thăm may mắn và có thể trúng tối đa 2 giải trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Sau khi tải ứng dụng K PLUS Việt Nam từ App Store hoặc Google Play và đăng ký tài khoản, khách hàng sẽ nhận được mã rút thăm may mắn qua tin nhắn. Khách hàng theo dõi quay số trúng thưởng vào ngày 11/01/2024 và kết quả quay số trúng thưởng sẽ được công bố trên website KBank Việt Nam, trang Facebook KBank Việt Nam và tài khoản Zalo chính thức vào ngày 12/01/2024.

Với giải thưởng là 42 chiếc iPhone 15 Pro Max 256GB, KBank hy vọng đây sẽ là những món quà thiết thực và ý nghĩa gửi tới người dùng Việt qua hành trình 2 năm đầy thành công khi trở thành 1 trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Hiện tại KBank đã có hơn 900.000 người dùng trên ứng dụng ngân hàng di động K PLUS và trở thành 1 trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Là ngân hàng thương mại hàng đầu Thái Lan với 78 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, KBank thấu hiểu cặn kẽ nhu cầu và mong muốn của người dùng, nhất là trong thời đại số. Vì vậy, từ khi có chi nhánh đầu tiên đến khi trở thành ngân hàng nước ngoài lớn thứ 2 tại Việt Nam, KBank luôn cập nhật và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng với nhiều tiện ích giao dịch ngay trên điện thoại. Bên cạnh đó K PLUS Việt Nam từ KBank còn cam kết và đảm bảo duy trì tính bảo mật cũng như tính toàn vẹn của dữ liệu - những yếu tố nền tảng trong ngành ngân hàng, để khách hàng có được sự an tâm tuyệt đối với các dịch vụ sử dụng.

Với K PLUS Việt Nam, người dùng sẽ dễ dàng quản lý tài chính với sự an toàn từ các dịch vụ cơ bản đến mở rộng. Khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến chỉ trong 3 phút; Chuyển khoản miễn phí 24/7; Thanh toán hóa đơn nhanh chóng và thuận tiện; Nạp tiền điện thoại với chiết khấu hấp dẫn hay tiết kiệm năng suất cao…cùng nhiều chương trình khuyến mãi lớn và thường xuyên.

Với sứ mệnh thúc đẩy xã hội và kinh tế một cách bền vững, KBank tập trung vào việc áp dụng công nghệ, đổi mới và hợp tác với các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước để tăng sức mạnh trải nghiệm và nâng tầm cuộc sống cho khách hàng. Vì vậy đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng trải nghiệm ngân hàng di động tuyệt vời từ K PLUS Việt Nam, đồng thời có cơ hội trúng iPhone 15 Pro Max 256GB từ lúc này với các thao tác đơn giản và thuận tiện.