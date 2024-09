Khởi hành chuyến tàu chở LNG đầu tiên trên đường sắt Nam Bắc

Sau khi vượt quãng đường gần 2.000km, 16 bồn chứa ISO tank chứa dòng năng lượng LNG đầu tiên sẽ được PV GAS vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng từ ga Đông Anh, Hà Nội đến từng hộ tiêu thụ công nghiệp tại khu vực phía Bắc.

Sự kiện xuất hành của đoàn tàu chở 16 bồn ISO tank chứa LNG ở nhiệt độ -162 độ C trong suốt quá trình vận chuyển đánh dấu việc PV GAS hoàn thiện chuỗi cung ứng năng lượng khí bằng đường ống, đường thủy, đường bộ và đường sắt, tạo ra một hệ thống cung ứng năng lượng toàn diện, linh hoạt và rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Đây cũng là tiền đề quan trọng để PV GAS phát triển các dịch vụ và hoàn thiện giải pháp năng lượng mới, đáp ứng nhu cầu năng lượng của khách hàng, phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh LNG bằng đường sắt/xe bồn còn góp phần phát triển nguồn năng lượng LNG sạch (giảm 30% lượng phát thải CO2 so với than đá và 40% so với dầu mỏ).

Với quá trình phân phối LNG hiệu quả này, PV GAS cùng công ty mẹ -Petrovietnam sẽ dẫn dắt thị trường năng lượng cạnh tranh nói chung và ngành công nghiệp khí Việt Nam nói riêng tiến tới sự phát triển hoàn thiện của các nguồn năng lượng sạch và bền vững.

Chia sẻ phương thức vận chuyển LNG đầy tiềm năng này, ông Nguyễn Phúc Tuệ, Phó Tổng Giám đốc PV GAS, cho hay nhận thức được nhu cầu lớn năng lượng phục vụ công nghiệp tại phía Bắc, trong khi hạ tầng nhập khẩu LNG tại khu vực này vẫn chưa được hoàn thiện, PV GAS đã gấp rút triển khai phương án vận chuyển LNG đa phương thức kết hợp đường bộ và đường sắt để đưa LNG đến các thị trường vùng miền cách xa cơ sở hạ tầng năng lượng hiện hữu của PV GAS.

Đồng thời, ông Tuệ khẳng định chuyến tàu chở LNG đầu tiên từ Nam ra Bắc là kết quả của trí tuệ, tâm huyết và sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể PV GAS. Điều này cũng thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo và đột phá của đội ngũ PV GAS tham gia vào chiến dịch đặc biệt này.

Không chỉ vậy, từ chuyến khởi hành này, PV GAS sẽ mở ra nhiều cơ hội, không gian phát triển cho Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong thời gian tới.

Ông Phan Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc VNR, đại diện cho các đối tác, nhấn mạnh tinh thần hỗ trợ tích cực, tổng lực toàn hệ thống của VNR và các đối tác trong chiến dịch triển khai mô hình kinh doanh mới của PV GAS, cùng mở ra một chương mới của ngành vận tải đường sắt và ngành công nghiệp khí.

Chuyến tàu LNG đầu tiên sẽ được ưu tiên lưu thông toàn tuyến để đảm bảo tiến độ với thời gian vận chuyển dự kiến trong 3 ngày có mặt tại khu vực phía Bắc.