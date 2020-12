Chủ trì cuộc họp có Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an Tp.HCM), ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM.



Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, ngày 3/12/2020, Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại Tp.HCM. Quyết định này đã gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân Tp.HCM trong thời gian cùng ngày.

Công an Thành phố đã tiến hành xác minh, điều tra và đã xác định có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật, lan truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người khác. Cơ quan công an cũng đã xin ý kiến của Lãnh đạo Thành phố và Ban chỉ đạo dịch COVID-19 tại Tp.HCM và căn cứ vào quy định của pháp luật để khởi tố vụ án hình sự.

"Đến giờ chúng tôi xác định hậu quả nghiêm trọng vì đã lây lan dịch bệnh qua người khác. Chính vì vậy, cần phải xử lý rất nghiêm khắc bằng chế tài hình sự. Cơ quan điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam", đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

"Việc khởi tố vụ án diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam hết sức phức tạp. Tại Việt Nam, chỉ cần chúng ta chủ quan, thiếu ý thức, trách nhiệm và ý thức đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, lây lan qua cho người khác nên phải xử lý rất nghiêm khắc bằng chế tài hình sự", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Lãnh đạo Công an Tp.HCM cho biết biết, sau khi khởi tố vụ án hình sự, Công an Tp.HCM sẽ xem xét trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Khi nào khởi tố bị can, ai là bị can trong vụ án này câu trả lời sẽ có sau thời gian điều tra. Hiện Công an Tp. HCM đang tiếp tục điều tra. Một số cá nhân liên quan hiện nay đang chữa bệnh nên Công an Tp. HCM phải tuân thủ về vấn đề phòng chống dịch bệnh.

Trả lời báo giới, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.HCM không gặp bất kỳ áp lực nào khi khởi tố vụ án. Bởi chúng ta đều thấy, hành vi vi phạm tuy đơn giản nhưng gây hậu quả lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng, đến nỗ lực phòng chống dịch của cả Thành phố.

Trả lời báo giới, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết mỗi chuyến bay Vietnam Airlines từ nước ngoài về được cách ly một khu riêng tại khu cách ly của Vietnam Airlines (115 Hồng Hà, quận Tân Bình). Tuy nhiên, trong thời gian 4 ngày cách ly tại khu vực này, hai bệnh nhân (trong đó có bệnh nhân 1342) đã vi phạm quy định và đi từ khu này xuyên qua khu kia. Đây là vi phạm quy định cách ly.

"Trong cùng một chuyến cũng không cho tiếp xúc, chứ không phải khu này đi qua khu kia", ông Nguyễn Tấn Bỉnh nhấn mạnh.

Theo hồ sơ, trong quá trình cách ly tập trung ở khu cách ly của Việt Nam Airlines, vào ngày 17/11, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với 1 tiếp viên của chuyến bay khác từ Rumani về - đây là chuyến bay có nhiều hành khách dương tính.

Sau đó vào ngày 25/11, tiếp viên của chuyến bay Rumani có xét nghiệm dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 1325) cùng với 8 tiếp viên khác đi cùng chuyến bay. Bệnh nhân 1432 khả năng cao bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung, bởi đến nay trên toàn bộ chuyến bay VN 5301 mà tiếp viên này đi cùng không ai bị mắc COVID-19.

Hơn nữa, ngay cả khi cách ly tại nơi cư trú từ ngày 18/11 đến ngày 28/11, nam tiếp viên này cũng không tuân thủ đúng quy định về cách ly y tế, nên tiếp xúc gần với 3 người tại nhà trọ, gồm mẹ ruột và 2 người bạn (1 nam, 1 nữ).

Trong đó, một người bạn nam là giáo viên dạy tiếng Anh sau đó đã được xác định mắc COVID-19 (bệnh nhân 1347).

Chiều ngày 2/12/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, theo báo cáo gần đây nhất lúc 18h ngày 2/12, tổng số triển khai truy vết ca lây nhiễm covid-19 tại cộng đồng tại Tp.HCM, thì F1 là 800 người, gồm 211 F1 tiếp xúc với khoảng cách dưới 2 m, và 589 F1 tiếp xúc trên 2 m; F2 là 778 người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng. Ngành y tế đã làm xét nghiệm và có kết quả 737/800 người F1, ngoài 4 ca dương tính như chúng ta đã thông báo (bệnh nhân 1342, 1347, 1348, 1349) thì tổng số 737 người này đang âm tính, số còn lại đang chờ. Hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng thêm 1.392 mẫu nữa.

Tổng số lấy mẫu hiện nay là 2.233 mẫu và tổng số đã xét nghiệm là 1.051, hiện nay đang chờ kết quả 1.182 mẫu.