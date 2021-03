Kinh doanh không hiệu quả, Soha Game "đóng cửa" 8 tựa game

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử(Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết Công ty TNHH Soha (Soha Game) vừa có thông báo đến Bộ về việc ngừng phát hành 8 trò chơi điện tử trên mạng (game) với lý do kinh doanh không hiệu quả.

Trong thông báo gửi đến cơ quan quản lý và người chơi vào tháng 2 và 3/2021, Soha Game cho biết 8 tựa game sẽ được ngừng cung cấp dịch vụ là: Nhất mộng Giang hồ, Nghịch Thiên với ta, Đại Hiệp khách, Giang Sơn Mỹ nhân, Mộng Hải Tặc, Tiên kiếm kỳ hiệp Mobile, Mộng ảo tu tiên, Cứu kiếm 3D. Trong số này có những game đã tồn tại được hơn 1 năm nhưng cũng có những game thậm chí chưa ra thị trường (Tiên kiếm kỳ hiệp Mobile).

Lý do đóng cửa các game này theo Soha Game hầu hết đều do kinh doanh không hiệu quả. Sau khi ngừng cung cấp dịch vụ, Soha Game cho biết sẽ có chính sách bồi thường cho người chơi, ngoài ra, nếu người chơi sẽ được bảo toàn toàn bộ lực lượng tài nguyên của mình nếu sử dụng game khác do công ty phát hành.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thông báo về việc hết hiệu lực của 11 Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản game (trò chơi điện tử trên mạng) đã cấp cho 5 Công ty cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Cụ thể, 11 Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng đã cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Phượng Hoàng, Công ty Cổ phần dịch vụ S.Pay Việt Nam, Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số, Công ty Cổ phần giải trí 100 Độ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Mcorp, sẽ hết hiệu lực.

11 game nói trên đã được các doanh nghiệp thông báo dừng phát hành ở Việt Nam do không đạt được thỏa thuận hợp tác với đối tác nắm giữ bản quyền trò chơi.