Kinh tế tháng 11 tiếp tục khởi sắc, nhưng cần thận trọng với rủi ro của biến thể mới

Ngày 2/12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các ý kiến tại phiên họp thống nhất nhận định trong tháng 11, tình hình kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục khởi sắc, các địa phương tiếp tục quán triệt nghiêm, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

KINH TẾ KHỞI SẮC TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Theo đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, năng suất, sản lượng tăng khá. Sản xuất công nghiệp phục hồi tại hầu hết các địa phương, nhất là khu vực phía Nam.

Thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh sau khi mở cửa trở lại. Tình hình doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 44,6% so với tháng trước, vốn đăng ký tăng 38%, lao động tăng 30,2%, đặc biệt là tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng trước.

Cùng với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp; các cân đối lớn được bảo đảm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. An ninh, trật tự, an toàn, an dân, quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.

Các kết quả này tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng, sự đúng hướng, kịp thời, hiệu quả của việc ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP; cho thấy niềm tin của doanh nghiệp vào khả năng phục hồi, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, một số ý kiến tại phiên họp cũng nhận định nền kinh tế vẫn đối mặt với khó khăn, thách thức lớn.

Các thách thức này chủ yếu đến từ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện biến thế mới trên thế giới, đặc biệt là biến thể Omicron gần đây.

Bên cạnh đó, thách thức nữa đến từ việc nền kinh thế thế giới phục hồi nhưng thiếu ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, cùng với thách thức về ổn định tài chính, thiếu hụt nguồn cung năng lượng. Năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, sản xuất thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong nước chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống bất ngờ phức tạp phát sinh.

Các ý kiến nhấn mạnh trong tháng 12/2021 và năm 2022, nhiệm vụ quan trọng là kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh lạm phát nhiều nước trên thế giới tăng cao; triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và hoàn thiện thể chế; xử lý một số điểm nghẽn, tồn đọng kéo dài nhiều năm; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua…

KIÊN TRÌ THỰC HIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT DỊCH HIỆU QUẢ

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, tình hình dịch bệnh hiện vẫn được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, tác động tích cực tới phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các số liệu được báo cáo, phân tích tại phiên họp đã chứng minh rất rõ điều này.

Ông cũng đánh giá cao việc giải quyết dứt điểm được một số vấn đề tồn đọng kéo dài nhiều năm như đưa dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đi vào hoạt động, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý nhiều dự án thua lỗ, tổ chức tín dụng yếu kém…

Bên cạnh đó, việc giải ngân cho an sinh xã hội theo Nghị quyết 68 của Chính phủ đạt 29 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra trước đó (26.000 tỷ đồng). Thủ tướng nêu rõ đây là cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa tiếp tục quan tâm theo tinh thần văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Tuy nhiên, ghi nhận các bất cập và hạn chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng hơn vấn đề này.

Thủ tướng phát biểu tại phien họp - Ảnh: VGP

"Phải hết sức bình tĩnh, không lơ là, chủ quan cũng không lo sợ, hốt hoảng trong phòng chống dịch, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, công thức, phương châm phòng chống dịch đã được đúc rút, tổng kết. Kinh tế - xã hội còn tiềm ẩn một số vấn đề về nợ xấu, lạm phát, an ninh kinh tế, đầu tư công, rủi ro của thị trường bất động sản, chứng khoán. An sinh xã hội còn một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục. Công tác quy hoạch, giải ngân đầu tư công còn chậm. An ninh, quốc phòng còn nhiều thách thức", Thủ tướng nêu rõ.

Định hướng các nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu trước hết phải nắm chắc, bám sát thực tiễn, dự báo tốt tình hình, nhất là diễn biến dịch bệnh; kiên trì thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19...

Đặc biệt lưu ý nhiệm vụ tiêm vaccine, vaccine là giải pháp căn cơ, quyết định để kiểm soát dịch, Thủ tướng quán triệt: "Phải có kế hoạch rất cụ thể, chi tiết để bảo đảm tới giữa tháng 12, cơ bản tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên; tiếp tục tiêm cho người từ 12 tuổi; xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai tiêm mũi thứ 3",.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu rà soát lại việc bảo quản, tổ chức tiêm vaccine, tiến hành thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, khắc phục các bất cập, sự cố xảy ra và làm tốt công tác truyền thông, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Tiếp tục thúc đẩy việc sản xuất vaccine trong nước và nhập khẩu vaccine, tổ chức tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả… Tuyên truyền thật tốt về phòng chống dịch, tiếp tục đề cao ý thức người dân, người dân là mục tiêu, là động lực, là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc của 6 Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1962 ngày 22/11 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế, tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị các văn bản, đề án, nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới, bảo đảm chất lượng.

Cùng với việc tiêm vaccine cho trẻ em, cần có kế hoạch cụ thể, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho việc mở cửa trường học trở lại, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế, người nghèo, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết ấm áp, vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tại Hội nghị toàn quốc về văn hóa để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin truyền thông, đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, kích động, sai sự thật, xử lý nghiêm các vi phạm.

Xây dựng Chương trình đối ngoại năm 2022 của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án về Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và dự thảo đề án về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội để trình cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1659/CĐ-TTg ngày 30/11/2021 về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ cơ bản thống nhất những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.