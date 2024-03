Lạp xưởng nướng đá Trường An Food - Phiên bản Việt

Lạp xưởng nướng đá là một món ăn đường phố khá “hot trend” trong thời gian vừa qua. Sản phẩm này vốn được sản xuất và nhập từ nước ngoài thông qua đường tiểu ngạch không rõ nguồn gốc xuất xứ đang bán tràn lan trên các vỉa hè đường phố, với cách chế biến được nướng trên đá khá lạ mắt và hấp dẫn người dùng nhất là các bạn trẻ.

Bắt kịp với xu hướng này, Công ty cổ phần thương mại sản xuất thực phẩm Trường An đã nhanh chóng nghiên cứu và đã cho ra đời loại “Lạp xưởng nướng đá” - phiên bản Việt. Với tiêu chí giữ hương vị như phiên bản gốc của sản phẩm nhập khẩu và chọn lựa nguồn nguyên liệu thịt, gia vị cũng như ruột heo tự nhiên có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt nhất và qua kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000-2018 để tạo nên một sản phẩm ngon - hấp dẫn - an toàn với người tiêu dùng.

Đá được dùng để nướng là một loại đá tự nhiên được hình thành từ quá trình nguội của dung nham nóng chảy trên bề mặt Trái đất - gọi là Đá núi lửa. Nhờ vào tính chất ưu việt là chịu nhiệt và giữ nhiệt rất tốt nên được con người khai thác và ứng dụng vào đời sống thực tế để nướng thức ăn.

Với hình thức chế biến khá đơn giản và bắt mắt, đá được rải đều lên bề mặt bếp nướng điện, sau đó nhiệt từ bếp điện sẽ truyền lên các viên đá và làm chín thức ăn.

Lạp xưởng được đặt trên đá nướng từ từ, trở đều tay và chín trong khoảng 10 - 15 phút. Khi nướng, chút ít mỡ trong lạp xưởng từ từ tươm ra khỏi vỏ ruột heo tự nhiên làm cho màu sắc cây lạp xưởng trở nên vàng tươi, căng bóng.

Đặc biệt lạp xưởng khi nướng trên đá sẽ không bị cháy sém, giữ được độ giòn dai bên trong, không bị khô hay ngấy mỡ như chiên rán.

Khi ăn ta cảm nhận được vị ngọt của thịt heo kèm với mùi thơm của gia vị hoà quyện vào nhau và sẽ ngon hơn nếu chấm kèm chút gia vị lắc BBQ cay nhẹ vừa miệng.

