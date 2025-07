Lệch pha cung - cầu, tìm đâu nguồn cung mới bất động sản thấp tầng tại vùng lõi trung tâm thành phố?

Khi những tòa tháp không ngừng vươn lên theo dòng chảy thịnh vượng của đô thị, các không gian sống thấp tầng dần trở thành “đặc quyền”, không chỉ bởi sự hạn chế trong nguồn cung, mà còn bởi chính những giá trị sống không thể thay thế mà loại hình bất động sản mang lại. Tại trung tâm TP.HCM, phân khúc này đang trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết.

BẤT ĐỘNG SẢN THẤP TẦNG KHAN HIẾM TẠI TRUNG TÂM

Theo ghi nhận từ Savills, tổng cộng 698 căn nhà liền thổ tại TP.HCM mở bán trong quý 1/2025, nhưng 90% nguồn cung tập trung tại vùng ven. Đằng sau diễn biến ấy là các nguyên nhân mang tính cấu trúc: quỹ đất trung tâm khan hiếm, tại trung tâm không còn diện tích đất lớn để phát triển dự án thấp tầng đồng bộ, thủ tục pháp lý ngày càng siết chặt, cùng với chiến lược tối ưu lợi nhuận bằng mô hình căn hộ cao tầng của nhiều chủ đầu tư.

Theo CBRE, trong cả năm 2025 thành phố dự kiến có thêm 9.000 căn hộ nhưng trong đó chỉ có gần 2.000 căn liền thổ. Sự khan hiếm này khiến giá tăng liên tục trong nhiều năm qua. Đơn cử như các căn biệt thự trên trục Nguyễn Cơ Thạch (khu đô thị Sala) hiện đã được rao bán lên đến 1 tỷ đồng mỗi m2.

Không chỉ Sala, mặt bằng chung cả khu vực thành phố Thủ Đức cũ - nay là 12 phường thuộc “siêu đô thị” TP.HCM mới đã ghi nhận giá nhà liền thổ trung bình tới 410 triệu đồng/m2, cao hàng đầu TP.HCM (bình quân 300 triệu đồng/m2 trong quý 1/2025), minh chứng rõ nét cho sức hút bền bỉ của phân khúc này.

Với đà tăng giá mạnh mẽ cùng nguồn cung ngày càng khan hiếm, bất động sản thấp tầng nằm giữa khu đô thị với các tuyến giao thông trọng điểm, dễ dàng di chuyển đến quận 1 và sân bay quốc tế, nằm trong khu đô thị có sự tham gia phát triển của các đơn vị quốc tế, với không gian xanh, đầy đủ tiện ích… sẽ trở thành “cửa sáng”.

Phân khúc này mang đến không gian sống riêng tư, gần gũi thiên nhiên, đầy đủ tiện ích, phù hợp cộng đồng tinh hoa. Khi ấy, bất động sản không chỉ là không gian sống, mà trở thành “tài sản kép” - vừa nâng tầm phong cách sống, vừa là kênh tích sản bền vững theo thời gian.

GIỮA KHU ĐÔ THỊ BIỂU TƯỢNG THE GLOBAL CITY, KHU THẤP TẦNG CAO CẤP ĐANG DẦN LỘ DIỆN

Khi bất động sản thấp tầng khu trung tâm dần trở thành “hàng hiếm”, giới đầu tư và những cá nhân thành công tập trung sự chú ý vào The Global City - khu đô thị biểu tượng do Masterise Homes phát triển. Nằm tại tâm điểm khu Đông TP.HCM, hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng hệ tiện ích đa dạng chuẩn quốc tế, The Global City không chỉ khẳng định vị thế của một trung tâm mới mà còn là bản giao hưởng của thiên nhiên, kiến trúc và triết lý sống bền vững.

Các phân khu biệt thự nằm giữa khu đô thị được quy hoạch bài bản, chuẩn quốc tế trở thành “cửa sáng” cho nhu cầu về một không gian sống đẳng cấp của giới thượng lưu.

Trong đó, SOLA - bán đảo villa compound biệt lập chính là “viên ngọc quý” tại The Global City. Với dòng sông tự nhiên ôm trọn hai mặt dự án, mặt còn lại sở hữu tầm nhìn trọn vẹn kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, SOLA là một trong những phân khu có vị trí đắc địa bậc nhất tại The Global City. Không chỉ biệt lập bởi ba mặt giáp sông, SOLA còn tôn vinh sự riêng tư của gia chủ với thiết kế compound cùng hệ tiện ích chuẩn quốc tế nằm ẩn trong các cụm công viên chủ đề, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính kết nối với tự nhiên.

SOLA - Bán đảo villa compound sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất The Global City.

Song song đó, SOLA còn thừa hưởng cơ sở hạ tầng liền mạch của The Global City. Có thể kể đến loạt công trình trọng điểm như tuyến đường Liên Phường thông xe trong thời gian tới; hầm chui nút giao An Phú đã thông xe một phần; đường Đỗ Xuân Hợp sẽ được mở rộng trong năm nay; sân bay quốc tế Long Thành sắp về đích giai đoạn 1.

Sống tại SOLA là sống giữa một bản giao hoà giữa thiên nhiên và sự hiện đại.

Trong một thị trường khan hiếm và giá trị sống đo bằng chất lượng từng khoảnh khắc, SOLA chính là lời hồi đáp trọn vẹn nhất dành cho những ai luôn tìm kiếm một chốn về riêng tư và tương lai sinh lời bền vững tại trung tâm thành phố. Hơn cả bất động sản, đây là không gian sống đậm dấu ấn cá nhân, một trải nghiệm sống khó lòng sao chép và là tài sản định danh vị thế chủ nhân.