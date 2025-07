Hải Phòng đấu giá thành công dự án nhà ở hơn 8.000 tỷ đồng

Ngày 12/7, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng) cho biết đơn vị này đã tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất, quyền thuê đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, quận Ngô Quyền (nay là phường Ngô Quyền, Hải Phòng) với giá trúng đấu giá 2.801,474 tỷ đồng, tăng hơn 28,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm được phê duyệt.

GIÁ TRÚNG ĐẤU GIÁ CAO HƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM HƠN 28 TỶ ĐỒNG

Theo thông báo kết quả trúng đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Hải Phòng, Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu Kim Trang (trụ sở tại số 54 ngõ 333 đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, nay là phường Hải An, Hải Phòng) là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất đối với hơn 13,6 ha đất tại ngõ 226 Lê Lai để phát triển dự án nhà ở. Với kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu Kim Trang cũng trở thành chủ đầu tư thực hiện dự án.

Dự án phát triển nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai có giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là 2.773, 274 tỷ đồng. Trong đó, các khu đất ở diện tích hơn 6,79 ha (giao đất có thu tiền sử dụng đất) và khu đất thương mại dịch vụ 750 m2 (thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) có giá khởi điểm hơn 2.771,961 tỷ đồng. Khu đất giáo dục với diện tích hơn 0,52 ha đấu giá quyền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có giá khởi điểm là 1,312 tỷ đồng.

Theo kết quả trúng đấu giá, Công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu Kim Trang đã trả giá hơn 2.801,474 tỷ đồng, tăng 28,2 tỷ đồng so với giá khởi điểm, trở thành người trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án. Trong đó, đối với phần diện tích đất ở, đất thương mại dịch vụ (trả tiền một lần cho cả thời gian thuê), doanh nghiệp đã trả giá 2.801,473 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Diện tích đất giáo dục được doanh nghiệp này trả giá hơn 1,512 tỷ đồng, tăng 200 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ Ở TỔNG MỨC ĐẦU TƯ HƠN 8.000 TỶ ĐỒNG

Như VnEconomy đã thông tin, ngày 10/4/2025, UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định 1138/QĐ-UBND phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền (là phường Ngô Quyền, Hải Phòng). UBND quận Ngô Quyền được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá tìm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt, khu đất thực hiện dự án có diện tích 13,6 ha, phía Đông giáp mương Cầu Tre, phía Tây giáp đường Lê Lai và khu dân cư hiện trạng, phía Nam tiếp giáp Viện Nghiên cứu hải sản, khu tái định cư và khu dân cư hiện trạng, phía Bắc tiếp giáp khu dân cư hiện trạng.

Trên khu đất được phê duyệt đấu giá tổng diện tích hơn 13,6 ha, có hơn 6,79 ha đất quy hoạch phát triển nhà ở, hơn 1,88 ha đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội, hơn 4,8 ha đất được quy hoạch phát triển giao thông, gần 1 ha đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe.

Phần đất phát triển nhà ở hơn 6,79 ha đất ở được quy hoạch thành 4 khu chức năng gồm hơn 2,14 ha đất nhà ở biệt thự được xây dựng 4 tầng, hơn 2,58 ha đất nhà ở liền kề được xây dựng 6 tầng, hơn 1,38 ha đất nhà ở xã hội được xây dựng cao 9 tầng và 0,68 ha đất chung cư hỗn hợp được xây dựng cao 41 tầng nổi 3 tầng hầm.

Tổng mức đầu tư dự án được khái toán hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được xác định hơn 2.801,474 tỷ đồng, hơn 5.234 tỷ đồng còn lại là vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra, dự án còn có nghĩa vụ hoàn trả hơn 341 tỷ đồng mà UBND quận Ngô Quyền đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất bằng nguồn vốn ngân sách.