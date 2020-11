Lo bạo lực sau bầu cử, doanh nghiệp Mỹ yêu cầu nhân viên ở nhà, cấm đi công tác

Trước cuộc bầu cử tổng thống với nhiều yếu tố chưa từng có như năm nay, các công ty Mỹ đã khuyến cáo nhân viên tránh đi công tác và cảnh giác trước bạo loạn có thể xảy ra trong tuần này.

Theo Wall Street Journal, nhiều hãng tư vấn, hàng không, y tế đã gửi thông báo tới nhân viên với thông điệp khác hẳn so với những kỳ bầu cử trước. Một số công ty như hãng xây dựng Seattle hay công ty kỹ thuật Co. LLC, ra lệnh cấm công tác và yêu cầu nhân viên ở nhà trong tuần bầu cử. Trong khi đó, một số khác chia sẻ đường dây nóng với nhân viên để họ gọi điện thông báo nếu cảm thấy không an toàn.

Những động thái này cho thấy sự lo lắng của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Họ cho rằng hoạt động của công ty có thể bị ảnh hưởng nếu xảy ra các cuộc biểu tình trên diện rộng hoặc bạo lực liên quan tới bầu cử.

Trong thông báo gửi nhân viên, Ed Bastian, CEO của hãng hàng không Delta Air Lines Inc. viết: "Tôi yêu cầu các bạn nâng cao cảnh giác và thận trọng trong những ngày tới. Hãy thật tỉnh táo và đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân yêu của mình".

Giám đốc an ninh của S&P Global Inc. cũng nhận định kết quả bầu cử tổng thống có thể sẽ chưa được công bố ngay và cảnh báo về nguy cơ biểu tình hoặc bạo lực gia tăng hậu bầu cử. Trong email gửi nhân viên gửi nhân viên, giám đốc an ninh S&P Global Inc. khuyến cáo nhân viên cảnh giác khi di chuyển tới các địa điểm có nguy cơ xảy ra bạo loạn và tránh tới thủ đô Washington nếu có thể.

Bên cạnh những khuyến cáo này, một số công ty đã gấp rút che chắn cửa hàng đề phòng xảy ra biểu tình hoặc bạo lực liên quan tới kết quả bầu cử. Hãng hàng không United Airlines thậm chí chuyển trung tâm vận hành từ trụ sở tại thành phố Chicago tới một địa điểm dự phòng để giúp nhân viên không phải di chuyển vào thành phố. United cũng điều chuyển một số tổ bay tại các thành phố như Chicago, Philadelphia, Atlanta, Denver, Seattle, và Portland, bang Oregon tới các khách sạn ở sân bay để đảm bảo họ có thể nhanh chóng tới được máy bay mà không bị trì hoãn hay gián đoạn.