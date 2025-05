Dòng hàng hóa từ Trung Quốc sang Mỹ có dấu hiệu ngắt quãng

Hôm thứ Sáu (9/5), các nhà điều hành cảng ở Bờ Tây của Mỹ tiết lộ với hãng tin CNN một chuyện chưa từng thấy kể từ đại dịch Covid-19: trong vòng 12 giờ trước đó, không một tàu chở hàng nào có hàng xuất phát từ Trung Quốc để đi tới hai hải cảng lớn ở Bờ Tây.

Trước đó 6 ngày, có 41 tàu chở hàng mang theo hàng hóa xuất phát từ Trung Quốc để đi tới Khu phức hợp Vịnh San Pedro, nơi bao gồm cảng Los Angeles và cảng Long Beach ở California. Ngày thứ Sáu, số tàu như vậy là 0.

Sau khi bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh tay áp thuế quan lên hàng hóa từ Trung Quốc, với tổng mức thuế bổ sung đã lên tới 145%. Mức thuế khổng lồ này dẫn tới việc có ít tàu chở hàng từ Trung Quốc tới các cảng Mỹ hơn và số lượng hàng hóa cũng giảm mạnh. Đối với nhiều doanh nghiệp Mỹ hiện nay, thuế quan đã khiến cho việc làm ăn với đối tác Trung Quốc trở nên đắt đỏ quá mức so với khả năng chịu đựng.

Các nhà điều hành cảng Mỹ không chỉ lo ngại về việc số tàu chở hàng xuất phát từ Trung Quốc sang Mỹ sụt giảm, mà còn lo ngại về tốc độ của sự sụt giảm đó - theo CNN. “Thực tế đáng báo động. Chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn cả trong thời đại dịch”, xét về số chuyến tàu chở hàng bị hủy và số lượng tàu chở hàng cập cảng - CEO Mario Cordero của cảng Long Beach nói.

Những hải cảng lớn nhất của Mỹ đang đối mặt với sự sụt giảm mạnh của khối lượng hàng hóa. Chẳng hạn, cảng Long Beach đang chứng kiến mức giảm 35-40% của khối lượng hàng hóa so với bình thường. Cảng Los Angeles ghi nhận cú giảm 31% về khối lượng hàng hóa trong tuần vừa rồi. Cảng New York và cảng New Jersey cũng cho biết lượng hàng hóa đang đi xuống - theo CNN. Hôm thứ Tư tuần trước, cảng Seattle nói không có tàu container nào vào cảng trong ngày hôm đó - một sự bất thường chưa từng xảy ra từ đại dịch.

“Đó là bởi vì không có hàng hóa được vận chuyển nữa”, ông Ryan Calkins - một ủy viên điều hành cảng Seattle - cho biết.

Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi. Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Trump áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa bằng mức thuế 125% áp lên hàng Mỹ. Sau cuộc gặp, giới chức Mỹ nói đã có một “thỏa thuận” để giảm thâm hụt thương mại nước này với Trung Quốc, trong khi giới chức Trung Quốc nói hai bên đã đạt được “sự đồng thuận quan trọng” và nhất trí khởi động một diễn đàn đối thoại kinh tế mới.

Theo hãng tin Reuters, cả hai bên đều không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào sau khi hoàn tất hai ngày đàm phán. Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nói một tuyên bố chung sẽ được công bố tại Geneva vào ngày thứ Hai (12/5). Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói có “bước tiến lớn” và cũng cho biết thông tin chi tiết sẽ được công bố vào ngày thứ Hai.

Thuế quan cao đặt người tiêu dùng Mỹ trước nguy cơ phải mua hàng hóa với giá đắt đỏ hơn, thậm chí là tình trạng khan hiếm một số mặt hàng. Tuần vừa rồi, lô hàng Trung Quốc đầu tiên bị áp thuế quan 145% đã cập cảng Mỹ.

“Nếu tình hình không sớm thay đổi, nhiều sản phẩm sẽ biến mất khỏi các kệ hàng. Đó sẽ là những gì mà người tiêu dùng Mỹ chứng kiến trong 30 ngày tới”, ông Cordero nói.

63% hàng hóa cập cảng Long Beach là hàng hóa đến từ Trung Quốc, tỷ trọng lớn hơn ở bất kỳ hải cảng nào khác của Mỹ. Tuy nhiên, con số này đã giảm từ mức 72% vào năm 2016 do các nhà bán lẻ Mỹ chuyển sang mua nhiều hàng hóa hơn từ các quốc gia khác trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung âm ỉ kéo dài.

Maersk - hãng vận tải đường biển lớn thứ hai thế giới - nói với CNN rằng lượng hàng hóa vận chuyển giữa Mỹ và Trung Quốc hiện đã giảm 30-40% so với bình thường.

“Nếu căng thẳng Mỹ - Trung không xuống thang, nếu Mỹ không có thêm các thỏa thuận thương mại, những ảnh hưởng tiêu cực này sẽ càng bám rễ sâu hơn và nghiêm trọng hơn”, CEO Vincent Clerc của Maersk phát biểu.