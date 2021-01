PNJ vẫn “đau đầu” với kênh bán sỉ, sụt giảm 23%.

Báo cáo tài chính quý 4/2020 của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.843 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu kênh lẻ bao gồm trang sức và đồng hồ tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế cả năm, doanh thu kênh bán lẻ tăng trưởng 10,2% so với năm 2019.

Doanh thu kênh sỉ vốn đứng thứ 2 trong cơ cấu doanh thu của PNJ trong quý 4 giảm 14,7% do nhu cầu trang sức của thị trường phân khúc thấp vẫn chưa thực sự phục hồi sau dịch Covid 19, luỹ kế cả năm, doanh thu kênh sỉ giảm 23,2% so với năm 2019. Hàng bán bị trả lại của PNJ cũng tăng mạnh từ 52 tỷ lên 60 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 1.777 tỷ đồng, tăng 15% so với quý 4/2019. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế cả năm mức tăng này ở 4,8%. Chi phí lãi vay thực hiện 29,1 tỷ đồng trong quý 4. Lợi nhuận trước thuế trong quý 4 đạt 535,5 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Cả năm 2020, PNJ thực hiện doanh thu thuần 17.511 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 10,4% chỉ đạt 1.069 tỷ đồng.

Trong các báo cáo phân tích PNJ của hầu hết các công ty chứng khoán trên thị trường đều kỳ vọng hoạt động kinh doanh của PNJ khởi sắc hơn trong năm 2021 với doanh thu, lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng trưởng 9-10% so với năm 2020 nhờ vào sự phục hồi của thị trường bán buôn từ mức thấp nhất trong năm 2020 lên mức trước đại dịch Covid 19.

Tuy nhiên, những dự báo trên đều giả định trong trường hợp Covid 19 đã được kiểm soát, nền kinh tế toàn cầu phục hồi khi vaccin được công bố rộng rãi. Thực tế, ngay trong khi vaccin chưa được phát đi rộng rãi thì thế giới đã lại chứng kiến hàng loạt biến thể mới của Covid với tốc độ lây lan nhanh hơn, hung hãn hơn. Do vậy, bất kỳ vấn đề tiêu cực nào liên quan đến vaccin hoặc biến thể của virus đều có thể gây trở ngại cho việc phục hồi của PNJ.

Hành vi của người tiêu dùng sau đại dịch Covid 19 cũng thay đổi đáng kể. Đại dịch đánh mạnh vào hầu bao người tiêu dùng, khiến họ xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi khi quyết định mua sắm hoặc hoãn mua các khoản chi tiêu không cần thiết, đặc biệt là hàng hoá có giá trị như trang sức để dành cho các sản phẩm dịch vụ thiết yếu cho sức khoẻ gia đình, như thuốc, đồ dùng gia đình… Đây là những yếu tố bất lợi thị trường mà PNJ phải đối mặt trong thời gian tới.

Báo cáo của Mirae Asset Việt Nam từng nhận định “Sự phục hồi vừa phải của PNJ trong năm 2021 do mức độ sẵn sàng chi tiêu của người trẻ đối với sản phẩm của PNJ như món phụ kiện cũng như tài sản tiết kiệm, và kinh tế toàn cầu phục hồi vừa phải”.