Blog chứng khoán: Tâm lý hưng phấn trở lại, dòng tiền phục hồi khá

Những thông tin không chính thức về đàm phán thuế quan lan truyền khắp nơi hôm nay kết hợp với nhóm chứng khoán tăng bùng nổ về chiều đã tạo sự hưng phấn khá lớn. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phục hồi mạnh mẽ lên gần 22k tỷ chưa tính thỏa thuận sau nhiều phiên “làng nhàng” cho thấy kỳ vọng đang quay lại.

Con số chốt về mức thuế đối ứng đàm phán được mong đợi xuất hiện trong tuần này hoặc ít nhất là một thông tin chính thức nào đó để thị trường có thể bớt do dự. Hoạt động tái phân bổ danh mục cho tầm nhìn dài hạn cần một số liệu chính thức và ổn định chứ không phải phỏng đoán hoặc đồn thổi. Từ mức thanh khoản cao hôm nay có vẻ một bộ phận dòng tiền đã hành động sớm.

Nếu đàm phán đạt được một dải thuế có lợi kết hợp với kỳ vọng lợi nhuận quý 2/2025 tích cực thì đó sẽ là sự cộng hưởng hoàn hảo. Thị trường đang chờ đợi một cú hích và bất kỳ điều gì tích cực hơn mong đợi cũng sẽ tạo tâm lý hưng phấn cao. Hôm nay nhìn chung các cổ phiếu có liên quan đến thuế đối ứng đều tăng giá tốt. Nhóm chứng khoán được khơi lại kỳ vọng nâng hạng và triển vọng lợi nhuận quý 2 và cơ cấu danh mục tốt trong nhịp giảm tháng 4. Nhìn chung thì khi thị trường tốt, các lý do đều đủ cả. Điều quan trọng là dòng tiền có biểu hiện phù hợp với diễn biến giá.

Một điểm đáng chú ý là biên độ tăng giá mạnh hôm nay tập trung vào cổ phiếu vừa và nhỏ chứ không phải blue-chips. VN30 cũng có 6 mã tăng hơn 1% nhưng tổng thể không mạnh, trái lại midcap và penny tăng trên 2% rất nhiều. Thanh khoản nhóm VN30 thậm chí còn giảm 18% so với hôm qua và xuống thấp nhất 15 phiên trong khi Midcap tăng 36% và Smallcap tăng 16%. Trung bình 10 phiên gần nhất VN30 chiếm 57% tổng giá trị khớp sàn HSX, hôm nay còn 43%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn chưa thực sự hành động mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch năng động hơn.

Dù như vây, thanh khoản phục hồi mạnh là điểm rất tích cực. Ít nhất thì tiền phải quay vòng nhanh hơn vì chừng nào còn giao dịch nhiều tức là còn kỳ vọng có cơ hội lợi nhuận.

Vẫn giữ quan điểm lúc này không cần phải hưng phấn, giữ danh mục cân bằng, thị trường lên danh mục cũng sẽ lên theo, dù không phải là “tất tay”. Các cổ phiếu có tầm nhìn dài hạn tốt bất kể là thuế quan hay nâng hạng hay kết quả kinh doanh thì đều sẽ mạnh trong 6 tháng cuối năm. Sau khi có kết quả đàm phán chính thức mới gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Thị trường phái sinh hôm nay có điều kiện tốt để bù đắp cơ hội cho thị trường cơ sở. Mức chênh lệch rất rộng có lợi thế cho Long và hôm nay Long mạnh dần lên nên basis co lại. khi VN30 test thành công 1473.xx thì F1 chiết khấu hơn 14 điểm. Suốt thời gian còn lại chỉ số nhiều lần va chạm và không vượt qua 1478.xx nhưng F1 vẫn tăng lên. Diễn biến co basis là cơ hội duy nhất để giao dịch còn biên độ dao động của VN30 trong phiên là rất hẹp. Nếu hôm nay có thêm hoạt động kích trụ trong buổi chiều thì thậm chí basis còn co lại mạnh nữa.

Với diễn biến sôi động của nhóm chứng khoán và nhóm midcap nói chung, tâm lý đang khá mạnh mẽ. Dù vậy thông tin về thuế đối ứng vẫn là yếu tố có thể thay đổi tất cả. Vì vậy không nên bị cuốn quá nhiều vào giao dịch lúc này. Phái sinh là cửa bù lại có rủi ro thấp hơn.

VN30 đóng cửa tại 1482.76. Cản gần nhất ngày mai là 1487; 1493; 1500; 1509; 1514; 1521. Hỗ trợ 1479; 1473; 1465; 1457; 1451; 1445.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.