Mavin sắm “lá chắn bảo vệ” cho toàn bộ cán bộ quản lý

Bảo hiểm D&O là sản phẩm bảo hiểm nhằm bảo vệ trách nhiệm cá nhân của các nhà quản lý doanh nghiệp trước các khiếu kiện phát sinh do hậu quả của những quyết định sai của họ, gây nên thiệt hại về mặt tài chính cho bên thứ ba gồm đối tác, chủ nợ, cổ đông... Bảo hiểm D&O cũng được mở rộng để bảo vệ cho các khiếu kiện của nhân viên liên quan đến trách nhiệm sử dụng lao động. Đây được xem như là một biện pháp quản trị rủi ro - một “lá chắn bảo vệ” cho các cấp quản lý.

Ngành nông nghiệp đặc biệt là chăn nuôi các năm vừa qua phải hứng chịu rất nhiều các rủi ro gồm: cuộc khủng hoảng giá heo năm 2017, Dịch tả heo Châu Phi - ASF và đặc biệt là Dịch bệnh Covid-19 từ năm 2020 đã đặt các doanh nghiệp chăn nuôi nói chung và Mavin nói riêng trước rất nhiều khó khăn, thử thách. Đội ngũ quản lý của doanh nghiệp mỗi ngày phải đứng trước rất nhiều vấn đề cần ra quyết định để đảm bảo sự linh hoạt, chủ động và hiệu quả trước sự biến đổi rất nhanh của thị trường và ngành nghề.

Một cán bộ quản lý ngành thức ăn chăn nuôi của Mavin chia sẻ “Trong công việc khó có thể chắc chắn mình sẽ không có sai sót trong quá trình ra quyết định, nhất là với các quyết định có tầm quan trọng chiến lược”. Cán bộ này cho biết, để mở rộng được khách hàng ở thị trường mới thì cần rất nhiều điều kiện, mặc dù sản phẩm là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhưng kĩ năng đàm phán, thương thảo các điều kiện điều khoản đảm bảo lợi ích của công ty, của pháp luật cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Việc sai sót trong quá trình đưa ra quyết định rất có thể xảy ra và ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty, của cổ đông và đặc biệt trách nhiệm của Người quản lí rất lớn.

Bảo hiểm D&O - “lá chắn bảo vệ” cho các cấp quản lý là một trong những nội dung cam kết củaMavin với cổ đông chiến lược IFC.

Thấu hiểu được lo lắng của các cán bộ, Tập đoàn Mavin là đơn vị tiên phong ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp tự “sắm” cho Tập đoàn và các cán bộ “lá chắn bảo vệ” rủi ro thông qua việc chuyển giao sang cho công ty bảo hiểm.

Đây cũng là một trong những cam kết của Tập đoàn Mavin với Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, một trong những cổ đông chiến lược của Mavin kể từ tháng 5 năm 2022.