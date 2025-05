Theo Báo cáo thị trường Thương mại điện tử quý 1/2025 từ Metric.vn, thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét: trong khi các nhà bán lẻ nhỏ với mô hình đơn kênh dần rút lui, những nhà bán hàng lớn với năng lực vận hành bài bản và quy mô mở rộng liên tục đang khẳng định vị thế dẫn đầu.

Nhận diện rõ vấn đề cốt lõi, Inception Agency công bố định vị thương hiệu mới năm 2025 với chiến lược đa kênh toàn diện. Từ một đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử, Inception chuyển mình thành đối tác chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững, tăng trưởng hiệu quả và làm chủ cuộc chơi thương mại số.

ĐỊNH VỊ LẠI ĐỂ VƯƠN XA

Trong những năm đầu phát triển, Inception được biết đến như một agency chuyên triển khai vận hành gian hàng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop. Với kinh nghiệm thực chiến trong thương mại điện tử, đội ngũ Inception hiểu rằng: bán được một đơn hàng không khó, nhưng để duy trì tăng trưởng dài hạn, thương hiệu cần tối ưu toàn bộ hệ thống từ bên trong - một nhiệm vụ nặng nề mà ít đơn vị thương mại điện tử sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đầu năm 2025, Inception ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Lần tái định vị này không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà còn đưa ra những định hướng quan trọng cho chiến lược kinh doanh và tầm nhìn dài hạn.

Theo đó, Inception không dừng lại ở vận hành TMĐT mà hướng đến vai trò đối tác chiến lược, cung cấp giải pháp thương mại điện tử đa kênh, tích hợp giữa xây dựng thương hiệu (Brand) và tối ưu hiệu suất (Performance) – một xu hướng tất yếu trong thương mại điện tử hiện đại. Bộ nhận diện thương hiệu mới kết hợp giá trị quá khứ: kinh nghiệm thực chiến, sự chỉn chu với khách hàng; và sức mạnh hiện tại: công nghệ, tư duy hệ thống và năng lực chiến lược.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Inception.

TOTAL ECOMMERCE - GIẢI PHÁP ĐA KÊNH TOÀN DIỆN

Theo Inception, sự đa dạng trong các kênh phân phối trực tuyến giúp doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tối ưu trải nghiệm mua sắm và gia tăng lòng trung thành của khách hàng. Đầu tư vào xây dựng thương hiệu trên các sàn thương mại điện tử không chỉ là chiến lược khôn ngoan mà còn là yếu tố quyết định thành công trong kỷ nguyên số.

"Trong thời đại số hóa hiện nay, việc kết nối khách hàng qua nhiều kênh khác nhau không còn là một lựa chọn mà trở thành một yêu cầu thiết yếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển bền vững", Mrs Dương Nga, Founder & CEO Inception Agency.

Mrs Dương Nga, Founder & CEO Inception Agency, diễn thuyết về đa kênh trong sự kiện.

Inception phát triển mô hình Total Ecommerce - một cách tiếp cận toàn diện để vận hành thương mại điện tử như một hệ thống chiến lược đa kênh. Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp bán hàng hiệu quả mà còn xây dựng thương hiệu mạnh mẽ và tăng trưởng bền vững.

Inception cung cấp giải pháp toàn diện: từ nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi người tiêu dùng, đánh giá đối thủ cạnh tranh, xây dựng chiến lược sản phẩm, định giá, lựa chọn kênh phân phối phù hợp đến triển khai kế hoạch truyền thông đa kênh. Ngoài ra, Inception hỗ trợ vận hành logistics, quản lý kho hàng, kiểm soát P&L và tối ưu chi phí toàn trình.

Inception phát triển hệ thống bán hàng đa kênh bao gồm Shopee, Lazada, TikTok Shop, website riêng, fanpage, kênh D2C,... đảm bảo sự đồng bộ, linh hoạt và sẵn sàng mở rộng ra thị trường quốc tế.

Một ví dụ nổi bật là ADCBook – sau khi triển khai mô hình Total Ecommerce cùng Inception, doanh thu tăng hơn 230% trong 5 tháng, với nhiều phiên livestream đạt doanh thu trên 100 triệu đồng.

VƯƠN TẦM KHU VỰC VÀ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI

Trong hành trình đổi mới, Inception ghi dấu ấn với nhiều thành tựu: Giải thưởng "The Best Solution Awards 2023" do VECOM trao tặng, Top 3 Ecommerce Enablers có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên Shopee,... Inception đã đồng hành cùng hơn 2000 thương hiệu, từ SMEs đến các BigCorp như Traphaco, VietJet, ADCBook, trong đó nhiều thương hiệu dẫn đầu ngành.

Các giải thưởng của Inception.

Điều khiến Inception được tin tưởng là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã hỗ trợ hàng ngàn thương hiệu tăng trưởng bền vững qua các chiến lược dài hạn. Với tầm nhìn: “Phát triển thương mại điện tử bền vững”, Inception không chỉ là agency vận hành gian hàng hay triển khai quảng cáo, mà là đối tác chiến lược giúp doanh nghiệp Việt phát triển vững chắc.

Inception đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ trong ngành thương mại điện tử Việt Nam mà còn hướng tới khu vực Đông Nam Á. Với tư duy chiến lược và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, Inception là đối tác không thể thiếu cho doanh nghiệp muốn tăng trưởng mạnh mẽ trong thời đại số.