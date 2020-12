MB được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng

Là ngân hàng đạt được nhiều thành tích không chỉ trong nghiệp vụ ngân hàng mà còn các nhiệm vụ hỗ trợ an ninh quốc phòng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng cờ thi đua của Chính phủ. Lễ trao tặng diễn ra vào sáng 26/12, tại "Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ Ngân hàng năm 2021" của Ngân hàng Nhà nước.

Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của Chính phủ đối với những đóng góp của MB trong ngành ngân hàng nói chung và sự phát triển của quốc gia nói riêng, vừa là động lực để MB thực hiện hoá mục tiêu chiến lược trở thành "Ngân hàng thuận tiện nhất" với khách hàng vào năm 2021.

Năm 2019 được xem là năm phát triển đột phá của MB trong giai đoạn chiến lược 2017-2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 10.000 tỷ trong khi tỷ lệ nợ xấu của riêng ngân hàng lại ở mức thấp dưới 1%.



Cũng trong năm ngoái, nhà băng này đóng góp tới 2.465 tỷ đồng vào ngân sách thuế của Nhà nước, vinh dự là một trong 13 đơn vị có mức đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam (Theo xếp hạng V1000 - dành cho các Doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất).

Các sản phẩm số hóa được ưu tiên phát triển. Khác với các ngân hàng trong hệ thống, MB đầu tư xây dựng 2 nền tảng là App MBBank và Biz MBBank để phục vụ cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp nhằm tối đa hóa tiện ích và tăng chất lượng dịch vụ của những sản phẩm này. Đây cũng chính là định hướng đúng đắn giúp MB đứng vững trong năm 2020 - một năm rất khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Tính đến hết quý 3/2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt trên 8.100 tỷ.

"Chuyển đổi sổ" có thể nói là dấu ấn nổi bật nhất của MB trong những năm vừa qua. Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư bài bản với sự hợp tác cùng các đối tác hàng đầu thế giới như: IBM, Temenos, … là nền tảng để nhà băng này thực hiện đổi mới trong mọi mặt hoạt động của mình. Dự kiến đến hết năm 2020, sẽ có thêm khoảng 2 triệu khách hàng đến với MB. Đây là chính là minh chứng về niềm tin cũng như sự quan tâm của khách hàng đến những dịch vụ ưu việt của ngân hàng này, như ông Lưu Trung Thái – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc MB khẳng định "chỉ có thể đạt được nhờ chuyển đổi số."

Mới đây vào những tháng cuối của năm 2020, với sản phẩm "Cho vay siêu nhanh - Thấu chi không cần tài sản đảm bảo", MB vừa được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng có "Sản phẩm cho vay số tốt nhất" (Best Digital Loan Product) và "Sản phẩm cho vay tự động tốt nhất" (Best Automobile Loan Product) năm 2020. Giải thưởng một lần nữa minh chứng cho những nỗ lực chuyển đổi số, đưa MB đến gần hơn với mục tiêu phục vụ trên 10 triệu khách hàng vào năm 2021.

Gắn liền trách nhiệm cộng đồng với các hoạt động kinh doanh đặc biệt có ý nghĩa trong năm 2020. Tuân theo chính sách, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, MB đã tung ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19.



Bên cạnh đó, MB cũng rất vinh dự được Chính phủ lựa chọn là đơn vị hợp tác và chủ trì xây dựng, phát triển nền tảng iNhandao trong Đề án Hệ Tri thức Việt số hóa (một Đề án của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ thường trực chỉ đạo). Nền tảng iNhandao được xây dựng dựa trên một cách nhìn và tư duy mới với những tính năng và ý tưởng ứng dụng số hóa, có thể giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, thậm chí trong tương lai, bản thân họ lại có thể trợ giúp tiếp cho những người khác, cho cộng đồng.

Cùng với dịp kỷ niệm tròn 26 năm thành lập vào tháng 11 vừa rồi, MB đã khai trương trụ sở mới tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Được biết đây là một trong những trụ sở nhiều tiện ích thông minh nhất trong số các trụ sở ngân hàng tại Việt Nam. Với những nỗ lực tạo dựng văn hoá số, từ dịch vụ sản phẩm đến môi trường làm việc cho nhân viên, MB đang dần khẳng định khát vọng trở thành một định chế tài chính vững mạnh của khu vực, góp phần vào sự phát triển của quốc gia, vươn tầm châu lục và thế giới.