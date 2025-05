MB hai năm liên tiếp nhận danh hiệu “Ngân hàng ngoại hối tốt nhất Việt Nam” từ The Asian Banker

Đây là lần thứ tư trong vòng chín năm và năm thứ hai liên tiếp MB nhận giải thưởng này, khẳng định năng lực vượt trội và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngoại hối, sản phẩm phái sinh và thanh toán quốc tế.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRONG LĨNH VỰC NGẠI HỐI, PHÁI SINH VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

Theo đánh giá của The Asian Banker, MB được vinh danh tại hạng mục “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam” nhờ quy mô hoạt động vượt trội, vị thế thị trường vững chắc, năng lực chuyển đổi số mạnh mẽ và đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Với thị phần lớn cùng danh mục sản phẩm đa dạng, mảng giao dịch ngoại hối của MB nhiều năm qua duy trì tăng trưởng ấn tượng và được thị trường đánh giá là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Trong giai đoạn 3 năm gần đây, doanh số giao dịch ngoại hối tăng trưởng bình quân gần 30% mỗi năm; thị phần ngoại hối của MB liên tục nằm trong nhóm 5 tổ chức tín dụng dẫn đầu về hiệu quả và quy mô giao dịch. Năm 2024, tổng thu nhập hoạt động của MB đạt hơn 2,1 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ; các lĩnh vực giao dịch ngoại hối và dịch vụ đóng vai trò động lực tăng trưởng chính. Đồng thời, MB tiếp tục duy trì hiệu quả sinh lời ở mức cao với ROE đạt 21,5% và ROA đạt 2,2%, khẳng định năng lực cạnh tranh bền vững trong ngành.

Bên cạnh kết quả kinh doanh nổi bật, MB cũng là ngân hàng tiên phong trong đổi mới dịch vụ số cho khách hàng doanh nghiệp. Nền tảng Biz MBBank đã được nâng cấp đồng bộ, cho phép khách hàng thực hiện mở L/C nhập khẩu trực tuyến với thời gian xử lý rút ngắn tới 80%, hoàn tất trong vòng 180 phút. Các tính năng như giải ngân vay, giao dịch FX giao ngay và kỳ hạn cũng đã được tích hợp, mang đến trải nghiệm xuyên suốt trên một nền tảng duy nhất.

Ngoài ra, MB triển khai MBeeChat - kênh tương tác số giúp khách hàng đàm phán và chốt giao dịch FX theo thời gian thực. Đặc biệt, MB đi đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo với giải pháp DOCAi trong tài trợ thương mại, giúp xử lý chứng từ nhanh chóng và chính xác hơn. Nhờ loạt giải pháp số hóa toàn diện, tỷ lệ giao dịch qua kênh số duy trì ở mức cao, góp phần cải thiện đáng kể cấu trúc nguồn vốn của MB với tỷ lệ CASA đạt 39,3% - cao nhất toàn ngành tính đến cuối năm 2024.

GIẢI THƯỞNG "BEST FX BANK IN VIETNAM" - GHI NHẬN XỨNG ĐÁNG CHO NỖ LỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CỦA MB

Giải thưởng “Best FX Bank in Vietnam” do The Asian Banker trao tặng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của MB trong việc cung cấp dịch vụ ngoại hối, thanh toán quốc tế và các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tiễn của khách hàng.

Thành tích này phản ánh sự chuyên nghiệp, uy tín cũng như năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của MB trong lĩnh vực ngân hàng hiện đại. Không chỉ là một giải thưởng chuyên môn, đây còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình MB theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với giải thưởng "Best FX Bank in Vietnam" vừa đạt được tại lễ trao giải diễn ra ngày 22 tháng 5 tại Jakarta, MB không chỉ tiếp tục củng cố vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực ngoại hối và thanh toán quốc tế tại Việt Nam, mà còn khẳng định cam kết của mình trong việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tài chính tiên tiến, an toàn và hiệu quả. Ngân hàng sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới và phát triển các giải pháp tài chính, mang đến sự hài lòng tối đa cho khách hàng trong và ngoài nước.